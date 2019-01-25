Обалденные постные имбирные пряники

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных пряников, которые придутся по душе каждому.

Готовятся они из двух видов муки с добавлением мёда, молотого имбиря и корицы. Получаются очень нежными и ароматными. Такое лакомство ваши домочадцы и гости уплетут за обе щеки. Вы не заметите как не останется и крошки. Рождественские праздники без такой вкуснятины просто не могут обходиться. Пряники отлично сочетаются с чашечкой горячего какао или молока. Также вы можете испечь их в качестве подарка родственникам или знакомым. Приготовить проще простого, поэтому справится любая хозяйка. Сохраняйте рецептик в свою кулинарную копилочку.

Нужные ингредиенты

100 мл воды

3 столовые ложки сахарного песка

3 столовые ложки меда

50 мл растительного масла

200 гр пшеничной муки

200 гр ржаной муки

половина чайной ложки молотого имбиря

1 чайная ложка молотой корицы

полторы чайной ложки разрыхлителя

Начинаем процесс

В первую очередь в кастрюлю отправляем сахарный песок, воду и мёд. Ставим на огонь и нагреваем, постоянно помешивая, до полного растворения ингредиентов. После чего требуется снять с огня и остудить смесь. Затем в отдельную ёмкость отправляем предварительно просеянные оба вида муки и добавляем разрыхлитель, корицу и имбирь. Перемешиваем всё до однородности. В остывшую жидкую смесь добавляем растительное масло и перемешиваем. После чего выливаем её к сухим ингредиентам. Венчиком замешиваем тесто. По необходимости добавляем ещё муку. Затем замешиваем тесто уже руками и формируем шар. Теперь оборачиваем его в пищевую плёнку и оставляем отдыхать на полчаса. По истечении нужного времени тесто делим на 15 одинаковых кусочков и формируем круглую форму из каждого. Размещаем на противне и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, приблизительно на 25 минут. Принимаемся за приготовление глазури. Для этого в сотейнике объединяем сахарный песок и водув пропорции 2:1. Ставим на огонь и доводим до кипения. После чего продолжаем процесс варки до золотистого оттенка. По истечении нужного времени достаём готовые пряники и покрываем глазурью, используя кисточку. Затем остужаем их и подаем чаепитию.

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Приятного аппетита!

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