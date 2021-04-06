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Салат Мясо в тулупе. Я подсмотрела способ приготовления этого уникального салата у подруги. Теперь это мой любимый салат

Салат Мясо в тулупе очень вкусный сытный. Кроме этого- этот салат также полезный, так как содержит такие продукты, как свекла и морковь.

Салат Мясо в тулупе

Салат Мясо в тулупе: ингредиенты

  1. Филе курицы или индюшки- 100 г. (сто грамм)
  2. Свежая морковь- 1 шт. (одна штука)
  3. Свежая свекла -1 шт. (одна штука)
  4. Маринованный огурец – 1 шт. (одна штука)
  5. Лук – 1 шт. (одна штука)
  6. Картофель вареный – 1 шт. (одна штука)
  7. Яйцо вареное – 1 шт. (одна штука)
  8. Жирный майонез — 20-30 г. (20 – 30 грамм)
  9. Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Вареный и очищенный картофель натрите на мелкой терке и сделайте сетку из майонеза. С каждым последующим слоем приступайте также.
  • Лук мелко нарежьте, сверху выложите на картофель.
  • Нарезанное и обжаренные куриное филе и выложите поверх лука.
  • Следующий слой будет состоять из нарезанного мелкими кубиками огурца.
  • Морковь также натрите на мелкой терке и выложите на огурец. Не забывайте смазывать слои майонезом.
  • Вареное яйцо натрите на терке и переложить на морковь.
  • Надавливая салат ложкой, снимите формировочное кольцо. Сверху выложите натёртую свеклу. Украсьте спиралью из майонеза и зеленью и можете подавать к столу.

Салат Мясо в тулупе — готов! Желаем всем приятного аппетита!

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