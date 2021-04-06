Салат Мясо в тулупе. Я подсмотрела способ приготовления этого уникального салата у подруги. Теперь это мой любимый салат

Салат Мясо в тулупе очень вкусный сытный. Кроме этого- этот салат также полезный, так как содержит такие продукты, как свекла и морковь.
Салат Мясо в тулупе: ингредиенты
- Филе курицы или индюшки- 100 г. (сто грамм)
- Свежая морковь- 1 шт. (одна штука)
- Свежая свекла -1 шт. (одна штука)
- Маринованный огурец – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Картофель вареный – 1 шт. (одна штука)
- Яйцо вареное – 1 шт. (одна штука)
- Жирный майонез — 20-30 г. (20 – 30 грамм)
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Вареный и очищенный картофель натрите на мелкой терке и сделайте сетку из майонеза. С каждым последующим слоем приступайте также.
- Лук мелко нарежьте, сверху выложите на картофель.
- Нарезанное и обжаренные куриное филе и выложите поверх лука.
- Следующий слой будет состоять из нарезанного мелкими кубиками огурца.
- Морковь также натрите на мелкой терке и выложите на огурец. Не забывайте смазывать слои майонезом.
- Вареное яйцо натрите на терке и переложить на морковь.
- Надавливая салат ложкой, снимите формировочное кольцо. Сверху выложите натёртую свеклу. Украсьте спиралью из майонеза и зеленью и можете подавать к столу.
Салат Мясо в тулупе — готов! Желаем всем приятного аппетита!
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