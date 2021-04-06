Салат Мясо в тулупе. Я подсмотрела способ приготовления этого уникального салата у подруги. Теперь это мой любимый салат

Салат Мясо в тулупе очень вкусный сытный. Кроме этого- этот салат также полезный, так как содержит такие продукты, как свекла и морковь.

Салат Мясо в тулупе: ингредиенты

Филе курицы или индюшки- 100 г. (сто грамм) Свежая морковь- 1 шт. (одна штука) Свежая свекла -1 шт. (одна штука) Маринованный огурец – 1 шт. (одна штука) Лук – 1 шт. (одна штука) Картофель вареный – 1 шт. (одна штука) Яйцо вареное – 1 шт. (одна штука) Жирный майонез — 20-30 г. (20 – 30 грамм) Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Вареный и очищенный картофель натрите на мелкой терке и сделайте сетку из майонеза. С каждым последующим слоем приступайте также.

Лук мелко нарежьте, сверху выложите на картофель.

Нарезанное и обжаренные куриное филе и выложите поверх лука.

Следующий слой будет состоять из нарезанного мелкими кубиками огурца.

Морковь также натрите на мелкой терке и выложите на огурец. Не забывайте смазывать слои майонезом.

Вареное яйцо натрите на терке и переложить на морковь.

Надавливая салат ложкой, снимите формировочное кольцо. Сверху выложите натёртую свеклу. Украсьте спиралью из майонеза и зеленью и можете подавать к столу.

Салат Мясо в тулупе — готов! Желаем всем приятного аппетита!