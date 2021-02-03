Прелагаем Вам очень вкусный рецепт. Коктал из сазана получается по этому рецепту просто замечательно и съедается до последнего кусочка.

Чтобы приготовить коктал из сазана, нужно:

один большой сазан весом в три с половиной килограмма

триста граммов репчатого лука

по триста граммов сладкого перца и помидоров

один лимон

четыре зубчика чеснока

сто граммов майонеза

соль и черный молотый перец – по вкусу

Коктал из сазана – очень вкусный рецепт:

Рыбину разрезать пополам вдоль хребта.

Необходимо удалить жабры и очистить от всех внутренностей.

После следует очень хорошо промыть рыбу и обсушить ее со всех сторон бумажными полотенцами.

С внутренней стороны рыбы сделать по бокам надрезы.

После посыпать солью и распределить ее равномерно по всей поверхности рыбы руками.

После сдобрить черным молотым перцем и также натереть руками.

Лимон помыть, разделить пополам и выжать одну половинку на рыбу.

Решетку застелить фольгой и переложить на нее рыбу.

Чеснок почистить и очень мелко нарубить при помощи ножа.

Мелко порубленный чеснок втереть в рыбу.

Лук почистить и нарезать не тонкими полукольцами.

Отправить его в отдельную глубокую миску.

Туда же добавить соль и майонез.

Хорошенечко все компоненты в миске перемешать, а затем выложить поверх рыбы.

Помидоры хорошо помыть, нарезать кружочками и положить поверх лука.

Снова посолить и смазать майонезом.

Сладкий перец помыть, удалить семена и плодоножки, нарезать колечками.

Колечки из перца выложить последним слоем на помидоры.

В коктальницу насыпать немного вишневой щепы.

После, решетку с рыбой опустить в коктальницу. Если нету коктальницы, то можно рыбу приготовить и в духовке. Только при таком способе приготовления нужно на дно нужно положить вишневую веточку, приоткрыть дверцу духовки и включить вытяжку, чтобы не было много дыма.

Икру от сазана посолить, смешать с майонезом и разложить в фольгу рядом с рыбой. Закроем крышкой и зальем немного воды на бортики.

А теперь нужно разжечь огонь и оставить рыбу в коктальнице минут на пятьдесят.

Ну вот коктал из сазана готов.

Надеемся, наш Коктал из сазана очень Вам пригодится, особенно, если Вы большой любитель пикников.

Приятного аппетита и хорошей всем погоды!