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Коктал из сазана – очень вкусный рецепт

Прелагаем Вам очень вкусный рецепт. Коктал из сазана получается по этому рецепту просто замечательно и съедается до последнего кусочка.

Чтобы приготовить коктал из сазана, нужно:

  • один большой сазан весом в три с половиной килограмма

Коктал из сазана

  • триста граммов репчатого лука
  • по триста граммов сладкого перца и помидоров
  • один лимон
  • четыре зубчика чеснока
  • сто граммов майонеза
  • соль и черный молотый перец – по вкусу

Коктал из сазана – очень вкусный рецепт:

  • Рыбину разрезать пополам вдоль хребта.

Коктал из сазана – очень вкусный рецепт

  • Необходимо удалить жабры и очистить от всех внутренностей.
  • После следует очень хорошо промыть рыбу и обсушить ее со всех сторон бумажными полотенцами.
  • С внутренней стороны рыбы сделать по бокам надрезы.
  • После посыпать солью и распределить ее равномерно по всей поверхности рыбы руками.
  • После сдобрить черным молотым перцем и также натереть руками.
  • Лимон помыть, разделить пополам и выжать одну половинку на рыбу.
  • Решетку застелить фольгой и переложить на нее рыбу.
  • Чеснок почистить и очень мелко нарубить при помощи ножа.
  • Мелко порубленный чеснок втереть в рыбу.
  • Лук почистить и нарезать не тонкими полукольцами.
  • Отправить его в отдельную глубокую миску.
  • Туда же добавить соль и майонез.
  • Хорошенечко все компоненты в миске перемешать, а затем выложить поверх рыбы.
  • Помидоры хорошо помыть, нарезать кружочками и положить поверх лука.
  • Снова посолить и смазать майонезом.
  • Сладкий перец помыть, удалить семена и плодоножки, нарезать колечками.
  • Колечки из перца выложить последним слоем на помидоры.
  • В коктальницу насыпать немного вишневой щепы.

Коктал из сазана – очень вкусный рецепт

  • После, решетку с рыбой опустить в коктальницу. Если нету коктальницы, то можно рыбу приготовить и в духовке. Только при таком способе приготовления нужно на дно нужно положить вишневую веточку, приоткрыть дверцу духовки и включить вытяжку, чтобы не было много дыма.
  • Икру от сазана посолить, смешать с майонезом и разложить в фольгу рядом с рыбой. Закроем крышкой и зальем немного воды на бортики.
  • А теперь нужно разжечь огонь и оставить рыбу в коктальнице минут на пятьдесят.

Ну вот коктал из сазана готов.

Коктал из сазана – очень вкусный рецепт

Надеемся, наш Коктал из сазана очень Вам пригодится, особенно, если Вы большой любитель пикников.

Приятного аппетита и хорошей всем погоды!

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