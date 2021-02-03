Прелагаем Вам очень вкусный рецепт. Коктал из сазана получается по этому рецепту просто замечательно и съедается до последнего кусочка.
Чтобы приготовить коктал из сазана, нужно:
- один большой сазан весом в три с половиной килограмма
- триста граммов репчатого лука
- по триста граммов сладкого перца и помидоров
- один лимон
- четыре зубчика чеснока
- сто граммов майонеза
- соль и черный молотый перец – по вкусу
Коктал из сазана – очень вкусный рецепт:
- Рыбину разрезать пополам вдоль хребта.
- Необходимо удалить жабры и очистить от всех внутренностей.
- После следует очень хорошо промыть рыбу и обсушить ее со всех сторон бумажными полотенцами.
- С внутренней стороны рыбы сделать по бокам надрезы.
- После посыпать солью и распределить ее равномерно по всей поверхности рыбы руками.
- После сдобрить черным молотым перцем и также натереть руками.
- Лимон помыть, разделить пополам и выжать одну половинку на рыбу.
- Решетку застелить фольгой и переложить на нее рыбу.
- Чеснок почистить и очень мелко нарубить при помощи ножа.
- Мелко порубленный чеснок втереть в рыбу.
- Лук почистить и нарезать не тонкими полукольцами.
- Отправить его в отдельную глубокую миску.
- Туда же добавить соль и майонез.
- Хорошенечко все компоненты в миске перемешать, а затем выложить поверх рыбы.
- Помидоры хорошо помыть, нарезать кружочками и положить поверх лука.
- Снова посолить и смазать майонезом.
- Сладкий перец помыть, удалить семена и плодоножки, нарезать колечками.
- Колечки из перца выложить последним слоем на помидоры.
- В коктальницу насыпать немного вишневой щепы.
- После, решетку с рыбой опустить в коктальницу. Если нету коктальницы, то можно рыбу приготовить и в духовке. Только при таком способе приготовления нужно на дно нужно положить вишневую веточку, приоткрыть дверцу духовки и включить вытяжку, чтобы не было много дыма.
- Икру от сазана посолить, смешать с майонезом и разложить в фольгу рядом с рыбой. Закроем крышкой и зальем немного воды на бортики.
- А теперь нужно разжечь огонь и оставить рыбу в коктальнице минут на пятьдесят.
Ну вот коктал из сазана готов.
Надеемся, наш Коктал из сазана очень Вам пригодится, особенно, если Вы большой любитель пикников.
Приятного аппетита и хорошей всем погоды!
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