Готовлю минтай по рецепту поваров из детсада: уплетают даже те, кто рыбу на дух не переносит

Рыба очень полезный продукт, в котором содержится масса нужных для здоровья витаминов, аминокислот, микроэлементов. Этот рецепт мне «подарил» друг, работающий поваром в детском саду.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай филе, 500 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- сметана, 4 ст.л;
- лавровый лист, соль, перец, специи;
- масло растительное, 1 ч.л;
- зелень.
Процесс приготовления
Минтай промываем и удаляем все лишнее, высушиваем бумажными полотенцами.
Натираем тушки солью и перцем, смесью разных приправ по вкусу.
Лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на крупной терке
Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем овощи ровным слоем.
Совет: если есть желание, овощи предварительно протушивают на сковороде.
Выкладываем верху рыбу, лавровый лист.
Накрываем форму фольгой и ставим в духовку.
Запекаем при 200 градусах 15 минут, убираем фольгу и печем еще 15 минут.
При подаче украшаем зеленью и кусочками лимона.
Блюдо отлично гармонирует с картофелем, рисом, салатами. Отсутствует характерный аромат минтая, подходит рецепт для любого сорта рыбы.
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