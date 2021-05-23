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Готовлю минтай по рецепту поваров из детсада: уплетают даже те, кто рыбу на дух не переносит

Рыба очень полезный продукт, в котором содержится масса нужных для здоровья витаминов, аминокислот, микроэлементов. Этот рецепт мне «подарил» друг, работающий поваром в детском саду.

Готовлю минтай по рецепту поваров из детсада: уплетают даже те, кто рыбу на дух не переносит

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай филе, 500 г;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • сметана, 4 ст.л;
  • лавровый лист, соль, перец, специи;
  • масло растительное, 1 ч.л;
  • зелень.

Процесс приготовления

Минтай промываем и удаляем все лишнее, высушиваем бумажными полотенцами.

Натираем тушки солью и перцем, смесью разных приправ по вкусу.

Лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на крупной терке

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем овощи ровным слоем.

Совет: если есть желание, овощи предварительно протушивают на сковороде.

Выкладываем верху рыбу, лавровый лист.

Накрываем форму фольгой и ставим в духовку.

Запекаем при 200 градусах 15 минут, убираем фольгу и печем еще 15 минут.

При подаче украшаем зеленью и кусочками лимона.

Готовлю минтай по рецепту поваров из детсада: уплетают даже те, кто рыбу на дух не переносит

Блюдо отлично гармонирует с картофелем, рисом, салатами. Отсутствует характерный аромат минтая, подходит рецепт для любого сорта рыбы.

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