Готовлю минтай по рецепту поваров из детсада: уплетают даже те, кто рыбу на дух не переносит

Рыба очень полезный продукт, в котором содержится масса нужных для здоровья витаминов, аминокислот, микроэлементов. Этот рецепт мне «подарил» друг, работающий поваром в детском саду.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай филе, 500 г;

лук и морковь по 1 шт;

сметана, 4 ст.л;

лавровый лист, соль, перец, специи;

масло растительное, 1 ч.л;

зелень.

Процесс приготовления

Минтай промываем и удаляем все лишнее, высушиваем бумажными полотенцами.

Натираем тушки солью и перцем, смесью разных приправ по вкусу.

Лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на крупной терке

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем овощи ровным слоем.

Совет: если есть желание, овощи предварительно протушивают на сковороде.

Выкладываем верху рыбу, лавровый лист.

Накрываем форму фольгой и ставим в духовку.

Запекаем при 200 градусах 15 минут, убираем фольгу и печем еще 15 минут.

При подаче украшаем зеленью и кусочками лимона.