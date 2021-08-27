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Закуска из отварных баклажанов. Легкое овощное блюдо для всей семьи

Закуска из отварных баклажанов получается очень вкусной. Такую закуску можно смело подавать на любой праздничный стол.

Закуска из отварных баклажанов: ингредиенты

Закуска из отварных баклажанов

  1. Баклажаны – 3 шт. (три штуки)
  2. Растительное масло – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)
  3. Уксус 9% — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Чеснок – 3 з. (три зубчика)
  5. Зелень
  6. Перец – по вкусу
  7. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте баклажаны, хвостики отрежьте и положите в миску.
  • В это время налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту и доведите до кипения. По вкусу посолите и положите баклажаны. 10-15 минут проваривайте до готовности. Важно! Не переварите. Достаньте и остудите готовые баклажаны.
  • Приготовленную зелень измельчите. Очистите чеснок и нарежьте на мелкие кусочки. Положите подготовленные продукты в чашки, добавьте оливковое масло, перец и соль. Хорошо перемешайте получившуюся массу.
  • Нарежьте крупными кусочками баклажаны. Добавьте к зелени, перемешайте и можете подавать к столу. По желанию баклажаны переложите в контейнер, добавьте уксус, перемешайте и поставьте в холодильник.

Закуска из отварных баклажанов — вкусная и ароматная.

Закуска из отварных баклажанов. Легкое овощное блюдо для всей семьи 2

Приятного аппетита!

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