Закуска из отварных баклажанов. Легкое овощное блюдо для всей семьи

Закуска из отварных баклажанов получается очень вкусной. Такую закуску можно смело подавать на любой праздничный стол.
Закуска из отварных баклажанов: ингредиенты
- Баклажаны – 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло – 4 ст. л. (четыре столовые ложки)
- Уксус 9% — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чеснок – 3 з. (три зубчика)
- Зелень
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте баклажаны, хвостики отрежьте и положите в миску.
- В это время налейте в кастрюлю воду, поставьте на плиту и доведите до кипения. По вкусу посолите и положите баклажаны. 10-15 минут проваривайте до готовности. Важно! Не переварите. Достаньте и остудите готовые баклажаны.
- Приготовленную зелень измельчите. Очистите чеснок и нарежьте на мелкие кусочки. Положите подготовленные продукты в чашки, добавьте оливковое масло, перец и соль. Хорошо перемешайте получившуюся массу.
- Нарежьте крупными кусочками баклажаны. Добавьте к зелени, перемешайте и можете подавать к столу. По желанию баклажаны переложите в контейнер, добавьте уксус, перемешайте и поставьте в холодильник.
Закуска из отварных баклажанов — вкусная и ароматная.
Приятного аппетита!
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