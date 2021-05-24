Салат Канадский Кранч. Вы полюбите этот салат с первого кусочка

Салат Канадский Кранч очень интересный и необычный. Этот замечательный овощной салатик украсит любой праздничный стол.
Салат Канадский Кранч: ингредиенты
- Куриная грудинка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Брокколи — 1 шт. (одна штука)
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Бекон — небольшой кусочек
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Вяленая клюква — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Соль, перец — по вкусу
- Семечки — 60 гр. (шестьдесят грамм)
Заправка:
- Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сметана — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус винный — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Мёд — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Обдайте брокколи кипятком и выложите на бумажное полотенце.
- Нарежьте грудинку и обжарьте на сухой сковороде.
- Брокколи разберите на соцветия, измельчите и выложите в салатник.
- Нарезанный полукольцами лук добавьте к брокколи.
- На мелкой тёрке натрите сыр и отправьте в салатник. Туда же выложите жареный бекон, клюкву и семечки. Посолите и поперчите на Ваш вкус.
- В отдельной миске перемешайте сметану, майонез, мёд и винный уксус, заправьте этой смесью салат. Ещё раз перемешайте и можете подавать к столу.
Салат Канадский Кранч — настоящий взрыв вкуса.
Готовьте на здоровье!
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