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Салат Канадский Кранч. Вы полюбите этот салат с первого кусочка

Салат Канадский Кранч очень интересный и необычный. Этот замечательный овощной салатик украсит любой праздничный стол.

Салат Канадский Кранч: ингредиенты

Салат Канадский Кранч

  1. Куриная грудинка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Брокколи — 1 шт. (одна штука)
  3. Сыр — 100 гр. (сто грамм)
  4. Бекон — небольшой кусочек
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Вяленая клюква — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Семечки — 60 гр. (шестьдесят грамм)

Заправка:

  1. Майонез — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Сметана — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Уксус винный — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Мёд — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Обдайте брокколи кипятком и выложите на бумажное полотенце.
  • Нарежьте грудинку и обжарьте на сухой сковороде.
  • Брокколи разберите на соцветия, измельчите и выложите в салатник.
  • Нарезанный полукольцами лук добавьте к брокколи.
  • На мелкой тёрке натрите сыр и отправьте в салатник. Туда же выложите жареный бекон, клюкву и семечки. Посолите и поперчите на Ваш вкус.
  • В отдельной миске перемешайте сметану, майонез, мёд и  винный уксус, заправьте этой смесью салат. Ещё раз перемешайте и можете подавать к столу.

Салат Канадский Кранч — настоящий взрыв вкуса.

Салат Канадский Кранч. Вы полюбите этот салат с первого кусочка 2

Готовьте на здоровье!

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