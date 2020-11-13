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Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Все, кто застал советские времена с особой нежностью и ностальгией вспоминают вкусные блюда того периода.

Сегодня я хочу напомнить про три самых популярных салата, без которых не обходилось ни одно застолье.

Сыр с чесноком

Еще этот салат часто называли «Еврейский», потому как из максимально дешевых продуктов получалась такая вкуснятина.

Ингредиенты

  • Плавленые сырки — 3 штуки;
  • Яйца вареные — 3 штуки;
  • Чеснок — 2 — 3 зубчика;
  • Майонез для заправки.

Готовить этот салат проще простого. Яйца и сыр нужно натереть на терке, чеснок измельчить любым доступным способом.

Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Смешать все ингредиенты, по вкусу посолить и заправить майонезом.

Сегодня аналогичный набор продуктов используется, но не в качестве салата, а аппетитной намазки на бутерброды.

Кстати, название осталось прежним — Закуска по-еврейски.

Зимний салат

В советские время известнейший салат Оливье назывался максимально просто — Зимний.

Как мне объясняла мама, потому что готовился из продуктов, которые можно было с легкостью купить зимой.

Особую экзотику представлял собой консервированный зеленый горошек, который закупали заблаговременно и берегли, как зеницу ока.

Ингредиенты

  • Отварная картошка — 3 штуки;
  • Отварная морковка — 1 — 2 штуки;
  • Вареные яйца — 4 штуки;
  • Колбаса вареная “Докторская” — 250 грамм;
  • Луковица — 1 штука;
  • Огурчики маринованные — 2 — 3 штучки;
  • Майонез;
  • Консервированный горошек — 1 банка.

Яйца и отварные овощи почисть.

Все ингредиенты салата порезать мелкими кубиками, заправить майонезом.

Добавить консервированный горошек.

Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Перемешать. При необходимости посолить на свой вкус.

Мимоза

На третьем месте еще один салат, популярнейший в советское время. Салат Мимоза являлся настоящим украшением любого застолья, так как он очень красивый, яркий, без сомнения очень вкусный.

Ингредиенты

  • Вареная картошка — 2 штуки;
  • Отварная морковка — 1 штука;
  • Вареные яйца — 4 штуки;
  • Луковица — 1 небольшая головка;
  • Консервы в масле “Сайра” или «Сардины» — 1 банка;
  • Майонез для заправки;
  • Зелень — для украшения.

Картошку и морковь очистить и натереть на терке. Каждый овощ отдельно.

Лук мелко порезать.

Яйца также почистить и натереть, но желтки отдельно, белки — отдельно.

Консервы размять вилкой.

Салат Мимоза выкладывается слоями в следующем порядке — картошка, лук, майонез, сайра, лук, майонез, морковка, яичные белки, майонез, яичные желтки.

Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Украсить веточками зелени.

Конечно, были еще и Винегрет, Селедка под шубой, Обжорка, но эти салаты были менее популярными, чем описанные мною три коронных салата — Мимоза, Сыр с чесноком и Зимний.

А какие популярные салаты того времени вспомните Вы?

Напишите про них в комментариях, очень интересно.

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