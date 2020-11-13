Три культовых салата времен СССР. Без них не обходилось ни одно застолье того времени

Все, кто застал советские времена с особой нежностью и ностальгией вспоминают вкусные блюда того периода.
Сегодня я хочу напомнить про три самых популярных салата, без которых не обходилось ни одно застолье.
Сыр с чесноком
Еще этот салат часто называли «Еврейский», потому как из максимально дешевых продуктов получалась такая вкуснятина.
Ингредиенты
- Плавленые сырки — 3 штуки;
- Яйца вареные — 3 штуки;
- Чеснок — 2 — 3 зубчика;
- Майонез для заправки.
Готовить этот салат проще простого. Яйца и сыр нужно натереть на терке, чеснок измельчить любым доступным способом.
Смешать все ингредиенты, по вкусу посолить и заправить майонезом.
Сегодня аналогичный набор продуктов используется, но не в качестве салата, а аппетитной намазки на бутерброды.
Кстати, название осталось прежним — Закуска по-еврейски.
Зимний салат
В советские время известнейший салат Оливье назывался максимально просто — Зимний.
Как мне объясняла мама, потому что готовился из продуктов, которые можно было с легкостью купить зимой.
Особую экзотику представлял собой консервированный зеленый горошек, который закупали заблаговременно и берегли, как зеницу ока.
Ингредиенты
- Отварная картошка — 3 штуки;
- Отварная морковка — 1 — 2 штуки;
- Вареные яйца — 4 штуки;
- Колбаса вареная “Докторская” — 250 грамм;
- Луковица — 1 штука;
- Огурчики маринованные — 2 — 3 штучки;
- Майонез;
- Консервированный горошек — 1 банка.
Яйца и отварные овощи почисть.
Все ингредиенты салата порезать мелкими кубиками, заправить майонезом.
Добавить консервированный горошек.
Перемешать. При необходимости посолить на свой вкус.
Мимоза
На третьем месте еще один салат, популярнейший в советское время. Салат Мимоза являлся настоящим украшением любого застолья, так как он очень красивый, яркий, без сомнения очень вкусный.
Ингредиенты
- Вареная картошка — 2 штуки;
- Отварная морковка — 1 штука;
- Вареные яйца — 4 штуки;
- Луковица — 1 небольшая головка;
- Консервы в масле “Сайра” или «Сардины» — 1 банка;
- Майонез для заправки;
- Зелень — для украшения.
Картошку и морковь очистить и натереть на терке. Каждый овощ отдельно.
Лук мелко порезать.
Яйца также почистить и натереть, но желтки отдельно, белки — отдельно.
Консервы размять вилкой.
Салат Мимоза выкладывается слоями в следующем порядке — картошка, лук, майонез, сайра, лук, майонез, морковка, яичные белки, майонез, яичные желтки.
Украсить веточками зелени.
Конечно, были еще и Винегрет, Селедка под шубой, Обжорка, но эти салаты были менее популярными, чем описанные мною три коронных салата — Мимоза, Сыр с чесноком и Зимний.
А какие популярные салаты того времени вспомните Вы?
Напишите про них в комментариях, очень интересно.
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