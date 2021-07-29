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Апельсиновый лимонад. Вкусный и полезный напиток

Апельсиновый лимонад получается очень ароматным и невероятно вкусным прохладительным напитком.

Апельсиновый лимонад: ингредиенты

Апельсиновый лимонад

  1. Апельсины – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Холодная вода – 3 л. (три литра)
  3. Сахар – 700 г. (семьсот грамм)
  4. Лимонная кислота
  5. Питьевая вода – 6-7 л. (честь-семь литров)

Способ приготовления:

  • Вымойте и обдайте кипятком. Уберите на следующие 12-24 часа в морозилку. Блогодаря этому в апельсинах убирается горечь.
  •  Вытащите апельсины с морозилки, залейте горячей водой, чтобы немного разморозить и сделать мягкими для следующей нарезки.
  • Каждый апельсин нарежьте на 6-8 кусочков.
  • Апельсин прокрутите через мясорубку вместе с кожурой. Залейте 3 литрами холодной воды и настаивайте 15 минут.
  • После процедите настой и профильтруйте через марлю или мелкое сито. К настою добавьте 6-7 литров питьевой воды, сахар и немного лимонной кислоты или сок лимона.
  • Лимонад должен настояться час, чтобы приобрести насыщенный вкус и цвет.

Апельсиновый лимонад — вкусный и полезный напиток.

Апельсиновый лимонад. Вкусный и полезный напиток 2

Приятного аппетита!

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