Апельсиновый лимонад получается очень ароматным и невероятно вкусным прохладительным напитком.
Апельсиновый лимонад: ингредиенты
- Апельсины – 4 шт. (четыре штуки)
- Холодная вода – 3 л. (три литра)
- Сахар – 700 г. (семьсот грамм)
- Лимонная кислота
- Питьевая вода – 6-7 л. (честь-семь литров)
Способ приготовления:
- Вымойте и обдайте кипятком. Уберите на следующие 12-24 часа в морозилку. Блогодаря этому в апельсинах убирается горечь.
- Вытащите апельсины с морозилки, залейте горячей водой, чтобы немного разморозить и сделать мягкими для следующей нарезки.
- Каждый апельсин нарежьте на 6-8 кусочков.
- Апельсин прокрутите через мясорубку вместе с кожурой. Залейте 3 литрами холодной воды и настаивайте 15 минут.
- После процедите настой и профильтруйте через марлю или мелкое сито. К настою добавьте 6-7 литров питьевой воды, сахар и немного лимонной кислоты или сок лимона.
- Лимонад должен настояться час, чтобы приобрести насыщенный вкус и цвет.
Апельсиновый лимонад — вкусный и полезный напиток.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии