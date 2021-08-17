Сода изменила все. Курочка по-еврейски: простой рецепт приготовления куриного мяса

Один из самых простых рецептов готовки куриного мяса. Набор продуктов самый минимальный, зато получается роскошный и ароматный результат.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
курица, 1 кг;
лук, 400 г;
сода, 0.5 ч.л;
соль, перец, специи;
масло растительное, 50 мл.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами.
Совет: лука берите много, луковый соус – залог успеха блюда.
Мяса хорошо промываем и просушиваем.
Разогреваем растительное масло и обжариваем лук, перемешиваем, чтобы он не пригорал, становился мягким.
Всыпаем соду, хорошо перемешиваем. Лук будет желтеть и выделять сок.
Добавляем мясо, выкладывая на лук, перчим и солим, посыпаем любимыми специями.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 минут.
Переворачиваем мясо и томим еще 20 минут.
К мясу можно сделать любой гарнир, соус превратился в карамельную массу, и она отлично подходит к рису, картофельному пюре, вермишели. Не забудьте еще сделать салаты из свежих овощей.
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