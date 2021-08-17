Сода изменила все. Курочка по-еврейски: простой рецепт приготовления куриного мяса

Один из самых простых рецептов готовки куриного мяса. Набор продуктов самый минимальный, зато получается роскошный и ароматный результат.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

курица, 1 кг;

лук, 400 г;

сода, 0.5 ч.л;

соль, перец, специи;

масло растительное, 50 мл.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами.

Совет: лука берите много, луковый соус – залог успеха блюда.

Мяса хорошо промываем и просушиваем.

Разогреваем растительное масло и обжариваем лук, перемешиваем, чтобы он не пригорал, становился мягким.

Всыпаем соду, хорошо перемешиваем. Лук будет желтеть и выделять сок.

Добавляем мясо, выкладывая на лук, перчим и солим, посыпаем любимыми специями.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 20 минут.

Переворачиваем мясо и томим еще 20 минут.