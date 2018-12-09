Ароматнейшие маффины с грушами — порадуйте своих домашних

Ингредиенты:

мука — 200 грамм

груша — 3 штуки (яблоки, не очень сочные персики)

масло — 50 грамм

молоко — 250 мл

яйцо — 1 штука

соль — 1/4 ч.л.

разрыхлитель — 1 ч.л. (можно гашеную уксусом соду)

сахар — 120 грамм

Приготовление:

В растопленное масло вливаем молоко и вбиваем венчиком яйцо.

Теперь смешиваем сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, соль, сахар и тщательно размешиваем венчиком полминуты.

Вливаем в миску с сухими ингредиентами жидкие, аккуратно перемешиваем лопаткой, пока вся мука не станет влажной.

Тесто должно оставаться немного комковатым.

Груши моем и чистим, нарезаем дольками.

Смазываем формочки для маффинов растительным или сливочным маслом, посыпаем мукой или используем силиконовые формочки.

Раскладываем тесто по формочкам, затем выкладываем нарезанные на дольки груши.

Выпекаем маффины при 200 С около 20-25 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Вынимаем готовые маффины из духовки и оставляем на 5 минут в форме слегка остыть. Затем вынимаем из формочек и выкладываем на решетку для остывания.

Приятного аппетита!

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