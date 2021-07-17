Суп из молодой свеклы. Лёгкое первое блюдо, которое разнообразит ваше меню

Суп из молодой свеклы — прекрасное блюдо, которое разнообразит ваше повседневное меню.
Суп из молодой свеклы: ингредиенты
- Картошка – 4 шт. (четыре штуки)
- Небольшая свекла вместе с ботвой – 8-9 шт. (восемь-девять штук)
- Морковка – 1 шт. (одна штука)
- Бульон – 2 л. (два литра)
- Чеснок – 2-3 з. (два-три зубчика)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Корень пастернака – 1 шт. (одна штука)
- Бальзамический уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Из любого мяса или курицы отварите бульон.
- Картошку, лук, пастернак и морковку нарежьте на квадратики.
- В бульон положите картошку, посолите и отварите 8 минут.
- Тщательно вымойте свеклу, полосками сформируйте ботву, на две или на 4 части нарежьте свеклу.
- Морковку с пастернаком и лук пассеруйте на растительном масле и отправьте в суп.
- Отварите 5-6 минут.
- Пережарьте свеклу и стебли, введите сахар и уксус.
- Введите всё в суп, после закипания убавьте огонь и варите до готовности.
- Введите ботву, измельчённый чеснок, приперчите.
- Всё вместе отварите 2-3 минуты и выключите.
- Супу нужно настояться, подайте с зеленью и сметаной.
Суп из молодой свеклы — лёгкое и вкусное блюдо.
Приятного аппетита!
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