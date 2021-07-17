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Суп из молодой свеклы. Лёгкое первое блюдо, которое разнообразит ваше меню

Суп из молодой свеклы — прекрасное блюдо, которое разнообразит ваше повседневное меню.

Суп из молодой свеклы: ингредиенты

Суп из молодой свеклы

  1. Картошка – 4 шт. (четыре штуки)
  2. Небольшая свекла вместе с ботвой – 8-9 шт. (восемь-девять штук)
  3. Морковка – 1 шт. (одна штука)
  4. Бульон – 2 л. (два литра)
  5. Чеснок – 2-3 з. (два-три зубчика)
  6. Лук – 1 шт. (одна штука)
  7. Сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Корень пастернака – 1 шт. (одна штука)
  9. Бальзамический уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  10. Перец – по вкусу
  11. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Из любого мяса или курицы отварите бульон.
  • Картошку, лук, пастернак и морковку нарежьте на квадратики.
  • В бульон положите картошку, посолите и отварите 8 минут.
  • Тщательно вымойте свеклу, полосками сформируйте ботву, на две или на 4 части нарежьте свеклу.
  • Морковку с пастернаком и лук пассеруйте на растительном масле и отправьте в суп.
  • Отварите 5-6 минут.
  • Пережарьте свеклу и стебли, введите сахар и уксус.
  • Введите всё в суп, после закипания убавьте огонь и варите до готовности.
  •  Введите ботву, измельчённый чеснок, приперчите.
  • Всё вместе отварите 2-3 минуты и выключите.
  • Супу нужно настояться, подайте с зеленью и сметаной.

Суп из молодой свеклы  — лёгкое и вкусное блюдо.

Суп из молодой свеклы. Лёгкое первое блюдо, которое разнообразит ваше меню 2

Приятного аппетита!

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