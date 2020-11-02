Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Такое в магазине не продается. Детям очень нравится. Быстрое печенье без яиц.

Тесто, сделанное на сметане, получается очень мягким с хрустящей корочкой. Этот рецепт мне дала моя подруга, у которой в гостях я его пробовала. Сделала своим и дети были в восторге, хотя печенье самое простое и обычное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сахар, половина стакана;
  • сахар ванильный по вкусу;
  • соль щепотка;
  • масло сливочное, половина стакана;
  • разрыхлитель, 10 г;
  • мука, от 320 о 350 г;
  • сметана жирная, 160 г;
  • сахар для посыпки печенья.

Процесс приготовления

Сахар смешиваем с ванильным сахаром и ванилином, размягченным сливочным маслом, сметаной.

Совет: сливочное масло должно быть именно размягченным, а не растопленным. Поэтому просто выложите его из холодильника за пару часов до готовки.

Перемешиваем массу венчиком.

Всыпаем часть просеянной муки и весь разрыхлитель.

Перемешиваем и досыпаем остальную муку.

Тесто должно быть мягким и податливым, не перегружайте его мукой, чтобы печенье не получилось жестким.

Оставляем тесто в холодильнике в пакете на 30 минут.

Тесто раскатываем чуть больше 5 мм.

Совет: если любите хрустящее печенье, тогда раскатывайте тоньше.

Такое в магазине не продается. Детям очень нравится. Быстрое печенье без яиц.

Раскатываем и посыпаем сахаром, режем на квадраты или любой другой формы.

Такое в магазине не продается. Детям очень нравится. Быстрое печенье без яиц.

Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Такое в магазине не продается. Детям очень нравится. Быстрое печенье без яиц.

Выпекаем при 180 градусов около 20 минут, до румяности.

Если вы раскатали очень тонко, тогда вам будет достаточно и 10 минут для выпекания.

Такое в магазине не продается. Детям очень нравится. Быстрое печенье без яиц.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх