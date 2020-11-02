Такое в магазине не продается. Детям очень нравится. Быстрое печенье без яиц.

Тесто, сделанное на сметане, получается очень мягким с хрустящей корочкой. Этот рецепт мне дала моя подруга, у которой в гостях я его пробовала. Сделала своим и дети были в восторге, хотя печенье самое простое и обычное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, половина стакана;

сахар ванильный по вкусу;

соль щепотка;

масло сливочное, половина стакана;

разрыхлитель, 10 г;

мука, от 320 о 350 г;

сметана жирная, 160 г;

сахар для посыпки печенья.

Процесс приготовления

Сахар смешиваем с ванильным сахаром и ванилином, размягченным сливочным маслом, сметаной.

Совет: сливочное масло должно быть именно размягченным, а не растопленным. Поэтому просто выложите его из холодильника за пару часов до готовки.

Перемешиваем массу венчиком.

Всыпаем часть просеянной муки и весь разрыхлитель.

Перемешиваем и досыпаем остальную муку.

Тесто должно быть мягким и податливым, не перегружайте его мукой, чтобы печенье не получилось жестким.

Оставляем тесто в холодильнике в пакете на 30 минут.

Тесто раскатываем чуть больше 5 мм.

Совет: если любите хрустящее печенье, тогда раскатывайте тоньше.

Раскатываем и посыпаем сахаром, режем на квадраты или любой другой формы.

Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусов около 20 минут, до румяности.

Если вы раскатали очень тонко, тогда вам будет достаточно и 10 минут для выпекания.