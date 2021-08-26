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Помидоры Маскарад. Вкусная заготовка года

Помидоры Маскарад получаются плотными, сладкими, с лёгким привкусом петрушки.

Помидоры Маскарад: ингредиенты

Помидоры Маскарад

  1. Помидоры — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  2. Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Тёртые чеснок и морковь — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Перец горошком — 6 шт. (шесть штук)
  5. Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Вода —  1 л. (один литр)
  7. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  9. Петрушка

Процесс приготовления:

  • Приготовьте маринад: на литр воды выложите ложку соли, три ложки сахара.
  • Мелко нарежьте петрушку, чеснок и морковь натрите на тёрке.
  • Помидоры промойте и уложите в стерилизованные банки.
  • Приготовьте рассол, для этого в воде растворите соль и сахар и доведите до кипения.
  • Заем выложите в банки семена горчицы и перец горошком, уложите по ложке чеснока и моркови, влейте по ложке уксуса.
  • Храните в кладовке или подвале.

Помидоры Маскарад вкусно и безумно красиво.

Помидоры Маскарад. Вкусная заготовка года 2

Приятного аппетита!

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