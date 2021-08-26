Помидоры Маскарад. Вкусная заготовка года

Помидоры Маскарад получаются плотными, сладкими, с лёгким привкусом петрушки.
Помидоры Маскарад: ингредиенты
- Помидоры — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Тёртые чеснок и морковь — по 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Перец горошком — 6 шт. (шесть штук)
- Уксус 9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Петрушка
Процесс приготовления:
- Приготовьте маринад: на литр воды выложите ложку соли, три ложки сахара.
- Мелко нарежьте петрушку, чеснок и морковь натрите на тёрке.
- Помидоры промойте и уложите в стерилизованные банки.
- Приготовьте рассол, для этого в воде растворите соль и сахар и доведите до кипения.
- Заем выложите в банки семена горчицы и перец горошком, уложите по ложке чеснока и моркови, влейте по ложке уксуса.
- Храните в кладовке или подвале.
Помидоры Маскарад вкусно и безумно красиво.
Приятного аппетита!
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