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Буженина из говядины: чудесная буженина с ароматом Рождества

Буженина из говядины – отличный вариант блюда для праздничного стола. Рецепт замечательный. Обязательно возьмите его на заметку.

Буженина из говядины: ингредиенты

Буженина из говядины

  1. 8 (восемь) зубчиков – чеснока
  2. 1 (один) кг – говядины
  3. 375 (триста семьдесят пять) гр – свежего розмарина
  4. 3 (три) ст. ложки – готовой горчицы
  5. Соль и черный молотый перец по вкусу

Буженина из говядины: рецепт

Буженина из говядины

  • Мясо тщательно промойте
  • Измельченный чеснок добавьте к мясу
  • Туда же розмарин. Посолить, добавить горчицу. Мясо хорошо натрите. Поперчите и переложите его в фольгу. Затем в форму для запекания и отправьте в духовку до 180 градусов на полтора часа. Затем оставьте в духовке остывать часа три
  • Перед подачей нарежьте большими ломтиками

Буженина из говядины готова: Видео

Теперь не нужно покупать такое лакомство в магазине! Вы сможете все приготовить дома без особых усилий и затрат! Хороший кусок мяса и немного времени! Вкуснотища! И красиво, и полезно! На здоровье!

Буженина из говядины

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