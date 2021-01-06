Буженина из говядины: чудесная буженина с ароматом Рождества

Буженина из говядины – отличный вариант блюда для праздничного стола. Рецепт замечательный. Обязательно возьмите его на заметку.
Буженина из говядины: ингредиенты
- 8 (восемь) зубчиков – чеснока
- 1 (один) кг – говядины
- 375 (триста семьдесят пять) гр – свежего розмарина
- 3 (три) ст. ложки – готовой горчицы
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Буженина из говядины: рецепт
- Мясо тщательно промойте
- Измельченный чеснок добавьте к мясу
- Туда же розмарин. Посолить, добавить горчицу. Мясо хорошо натрите. Поперчите и переложите его в фольгу. Затем в форму для запекания и отправьте в духовку до 180 градусов на полтора часа. Затем оставьте в духовке остывать часа три
- Перед подачей нарежьте большими ломтиками
Буженина из говядины готова: Видео
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