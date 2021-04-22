Самый безопасный способ вернуть белизну старой эмалированной посуде

Эмалированная посуда очень красива своими оттенками и рисунками. Как она хороша, пока новая, и как трудно следить за её безупречным видом! Эмаль очень капризна в обращении: то молоко пригорит, то свекла окрасит при варке стенки кастрюли неприглядным цветом, а варить яйца в ней вообще нельзя.

В попытках отмыть кастрюлю в большинстве случаев мы портим тонкий слой эмали. А так хочется, чтоб посуда всегда была чистой, сверкающей и ухоженной! Есть, конечно, вариант использовать её для холодных блюд и не подвергать нагреванию. Кстати, у меня имеется одна такая кастрюлька, я в ней готовлю салаты или складываю в неё уже приготовленные продукты. От такой щадящей эксплуатации она всегда чистая и ухоженная, а по внешнему виду ей ну никак не дашь 30 лет эксплуатации.

вот эта кастрюля с нами уже больше 30 лет и эмаль внутри без повреждений

Для себя я нашла, пожалуй, один из самых безопасных способов убрать тёмный слой с эмалированной внутренней части стенок, и, ко всему прочему, этот способ является и самым дешёвым.

Наливаю в кастрюлю воды практически под самую кромку, ставлю на медленный огонь.

В воду заливаю перекись водорода. Рассчитываю соотношение по такой пропорции — на 2,5 л воды 100 мл перекиси водорода.

Затем добавляю немного моющего средства для посуды. Довожу до кипения. В момент закипания рекомендую находиться рядом с кастрюлей, потому что активно начнет образовываться пена и есть вероятность, что она пойдёт через край кастрюли, как, впрочем, у меня и вышло.

Вода в кастрюле закипела, и я сделала огонь плиты на минимум, оставила кипятиться в течение часа, за это время стенки кастрюли заметно побелели — собственно, этого я и добивалась. Слила в таз воду, а саму кастрюлю сразу же промыла под проточной водой с губкой. В зависимости от интенсивности загрязнения времени может уйти от 30 минут до двух часов. А самое главное – перекись водорода при кипении не выделяет вредных паров, не оседает на стенках кастрюли, и после полоскания нет головной боли, что нужно прокипятить теперь с водой несколько раз, дабы убрать всю химию.

А вот слитый из кастрюли раствор нашёл ещё одно применение — в нем я замочила белые кухонные полотенчики на пару часов перед стиркой – двойная польза от отработанного раствора!

Важно знать: белизна, пищевая сода, лимонная и уксусная кислоты безвозвратно портят и разрушают эмаль.

Желаю лёгкого достижения отличного результата, и до новых встреч!