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Еще никогда кабачки не были такими вкусными. Праздничные кексы: быстрый завтрак

Таких вкусных кексов вы еще точно не пробовали. Кабачковые кексики с сыром можно подавать на завтрак, обед или ужин, даже на праздничном столе они будут уместны. Такие закусочные вкусности можно брать на пикник и на шашлыки. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • кабачок, 1 шт; 
  • яйца, 2 шт; 
  • молоко, четверть стакана; 
  • мука, 100 г; 
  • масло растительное, 2 ст.л; 
  • манная крупа, 2 ст.л; 
  • разрыхлитель, 1 ст.л; 
  • сыр пармезан или другой, 50 г; 
  • соль, перец, специи, ароматные травы. 

Процесс приготовления 

Кабачок трем на крупной терке и хорошо отжимаем от лишней жидкости. 

Кабачковую массу смешиваем с просеянной мукой и разрыхлителем, растительным маслом и манной крупой. 

Совет: если нет манной крупы, тогда просто добавляйте муку. 

Всыпаем тертый сыр и перемешиваем массу до однородности. 

На этом этапе можно добавить соль, перец, ароматные травы и специи, чеснок. Это все берите по своему вкусу. 

Еще никогда кабачки не были такими вкусными. Праздничные кексы: быстрый завтрак

Формочки для кексов смазываем кусочком сливочного масла и до половины заполняем тестом. 

Еще никогда кабачки не были такими вкусными. Праздничные кексы: быстрый завтрак

Выпекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут, но проверяйте по своей духовке. 

Еще никогда кабачки не были такими вкусными. Праздничные кексы: быстрый завтрак

Такие кексы я подаю вместо хлеба на праздничный стол или на ужин, делаю к ним разные намазки и острые соусы.

Если хотите, сверху также можно присыпать тертым сыром, смешанным с укропом и чесноком, ложкой сметаны. 

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