Еще никогда кабачки не были такими вкусными. Праздничные кексы: быстрый завтрак

Таких вкусных кексов вы еще точно не пробовали. Кабачковые кексики с сыром можно подавать на завтрак, обед или ужин, даже на праздничном столе они будут уместны. Такие закусочные вкусности можно брать на пикник и на шашлыки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачок, 1 шт;

яйца, 2 шт;

молоко, четверть стакана;

мука, 100 г;

масло растительное, 2 ст.л;

манная крупа, 2 ст.л;

разрыхлитель, 1 ст.л;

сыр пармезан или другой, 50 г;

соль, перец, специи, ароматные травы.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке и хорошо отжимаем от лишней жидкости.

Кабачковую массу смешиваем с просеянной мукой и разрыхлителем, растительным маслом и манной крупой.

Совет: если нет манной крупы, тогда просто добавляйте муку.

Всыпаем тертый сыр и перемешиваем массу до однородности.

На этом этапе можно добавить соль, перец, ароматные травы и специи, чеснок. Это все берите по своему вкусу.

Формочки для кексов смазываем кусочком сливочного масла и до половины заполняем тестом.

Выпекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут, но проверяйте по своей духовке.