Еще никогда кабачки не были такими вкусными. Праздничные кексы: быстрый завтрак

Таких вкусных кексов вы еще точно не пробовали. Кабачковые кексики с сыром можно подавать на завтрак, обед или ужин, даже на праздничном столе они будут уместны. Такие закусочные вкусности можно брать на пикник и на шашлыки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачок, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- молоко, четверть стакана;
- мука, 100 г;
- масло растительное, 2 ст.л;
- манная крупа, 2 ст.л;
- разрыхлитель, 1 ст.л;
- сыр пармезан или другой, 50 г;
- соль, перец, специи, ароматные травы.
Процесс приготовления
Кабачок трем на крупной терке и хорошо отжимаем от лишней жидкости.
Кабачковую массу смешиваем с просеянной мукой и разрыхлителем, растительным маслом и манной крупой.
Совет: если нет манной крупы, тогда просто добавляйте муку.
Всыпаем тертый сыр и перемешиваем массу до однородности.
На этом этапе можно добавить соль, перец, ароматные травы и специи, чеснок. Это все берите по своему вкусу.
Формочки для кексов смазываем кусочком сливочного масла и до половины заполняем тестом.
Выпекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут, но проверяйте по своей духовке.
Такие кексы я подаю вместо хлеба на праздничный стол или на ужин, делаю к ним разные намазки и острые соусы. Если хотите, сверху также можно присыпать тертым сыром, смешанным с укропом и чесноком, ложкой сметаны.
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