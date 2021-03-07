Картофель по-гречески в духовке

Картофель по-гречески получается невероятно вкусным и ароматным. Приготовить проще простого! Гармоничное сочетание масла со специями и лимонным соком превращает обычную запеченную картошку в оригинальное блюдо. Картофель по-гречески можно подать самостоятельно, а также в качестве гарнира к рыбе или мясу.

Картофель всегда был любимым на постсоветском пространстве. Блюд из картофеля существует огромное количество. Стоит заметить, что этот простой овощ имеет уникальный состав, которые хорошо влияет на организм человека. Особенно хочется отметить, что картошка выводит лишнюю жидкость и соль из организма. Мы все хорошо знаем, что картошка прекрасно насыщает организм и таким образом блюда из этого овоща всегда сытные и вкусные.

Картофель по-гречески: ингредиенты

1 (один) кг — картофеля 2 (два) зубчика — чеснока 2 (две) ч. ложки — орегано растительное масло петрушка укроп соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Картофель нарежьте дольками и уложите в форму для запекания

Приготовим заправку. Для этого соедините орегано с маслом, измельченным чесноком, соком лимона

Полейте картофель заправкой, поперчите, посыпьте зеленью и налейте половину стакана воды

Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на один час

Картофель по-гречески удался на славу.

Отличный вариант блюда и для праздничного стола. Подавать картофель можно с салатом из свежих овощей, или с запеченными овощами. Готовьте с удовольствием и на здоровье!