Скатерть-Самобранка

5 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Гайдешар
    мне не нравиться - горошек придаёт водянистости салату.Свекла + селедка ...
  • Мария Князева
    И картофель лучше варить раньше, чем добавили томатную пасту, так как кислота сделает варёный картофель невкусным, тв...Самый вкусный Сов...
  • Мария Князева
    Я фрикадельки предварительно обваливаю в муке. Они тогда симпатичнее на вид, не такие лохматые )Самый вкусный Сов...

Котлеты в духовке: раскрываем секрет приготовления

Котлеты в духовке! Сегодня мы раскроем секрет, как готовятся вкуснейшие сочные котлеты в духовке.

Котлеты в духовке: ингредиенты

  • девятьсот граммов фарша телятины (можно брать любое мясо)
  • три головки лука
  • шесть ломтиков батона
  • половина стакана молока
  • пять средних помидора
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • по половине чайной ложки чеснока и паприки

Котлеты в духовке

Котлеты в духовке: как готовить

Начать надо с фарша для котлет:

  • Помидоры помыть, на шкурке сделать маленькие надрезы, залить кипятком и оставить на пару минут.
  • Репчатый лук почистить, помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать на четвертинки.
  • Отправить четвертинки лука в чашу для блендера. При помощи блендера измельчить лук.
  • Ломтики батона положить в глубокую миску и залить молоком. Руками придавить ломтики для того, чтобы молоко полностью бы впиталось в хлеб.
  • Хлеб, не отжимая отправить к луку в чашу для блендера. Снова все пропустить через блендер.
  • Мясной фарш выложить в отдельную глубокую емкость.

Котлеты в духовке

  • К нему отправить лук с хлебом.
  • Посолить, поперчить, добавить паприку и чеснок.
  • С ошпаренных помидорчиков снять шкурку и отправить в блендер. Измельчить помидоры, чтобы получилось томатное пюре.
  • Томатное пюре отправить к фаршу.
  • Все компоненты в миске хорошо перемешать.

А теперь нужно сформировать котлеты:

  • Смочить руки холодной водой.
  • Взять столовую ложку с верхом полученного фарша и ладонями сформировать котлетки чуть вытянутой формы.
  • Сформированные котлеты выложить на противень, застеленный калькой. Расположить на противне нужно с небольшим расстоянием друг от друга.

А теперь нужно испечь котлетки:

  • Духовку заранее разогреть до двухсот градусов. Установить режим верх и низ без конвекции.
  • Противень с котлетками отправить в духовку на вторую полочку снизу.
  • Продержать котлеты в духовке приблизительно около сорока минут.

Котлеты в духовке

Вот мы и приготовили наши вкусные сочные котлеты в духовке.

Положите их на большое плоское блюдо и подайте к столу.

Котлеты в духовке: готовы

Ах, какие аппетитные и ароматные! С пылу жару они особенно вкусны. Живо возьмите свою порцию, а то не достанется!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх