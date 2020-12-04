Котлеты в духовке: раскрываем секрет приготовления

Котлеты в духовке! Сегодня мы раскроем секрет, как готовятся вкуснейшие сочные котлеты в духовке.
Котлеты в духовке: ингредиенты
- девятьсот граммов фарша телятины (можно брать любое мясо)
- три головки лука
- шесть ломтиков батона
- половина стакана молока
- пять средних помидора
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- по половине чайной ложки чеснока и паприки
Котлеты в духовке: как готовить
Начать надо с фарша для котлет:
- Помидоры помыть, на шкурке сделать маленькие надрезы, залить кипятком и оставить на пару минут.
- Репчатый лук почистить, помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать на четвертинки.
- Отправить четвертинки лука в чашу для блендера. При помощи блендера измельчить лук.
- Ломтики батона положить в глубокую миску и залить молоком. Руками придавить ломтики для того, чтобы молоко полностью бы впиталось в хлеб.
- Хлеб, не отжимая отправить к луку в чашу для блендера. Снова все пропустить через блендер.
- Мясной фарш выложить в отдельную глубокую емкость.
- К нему отправить лук с хлебом.
- Посолить, поперчить, добавить паприку и чеснок.
- С ошпаренных помидорчиков снять шкурку и отправить в блендер. Измельчить помидоры, чтобы получилось томатное пюре.
- Томатное пюре отправить к фаршу.
- Все компоненты в миске хорошо перемешать.
А теперь нужно сформировать котлеты:
- Смочить руки холодной водой.
- Взять столовую ложку с верхом полученного фарша и ладонями сформировать котлетки чуть вытянутой формы.
- Сформированные котлеты выложить на противень, застеленный калькой. Расположить на противне нужно с небольшим расстоянием друг от друга.
А теперь нужно испечь котлетки:
- Духовку заранее разогреть до двухсот градусов. Установить режим верх и низ без конвекции.
- Противень с котлетками отправить в духовку на вторую полочку снизу.
- Продержать котлеты в духовке приблизительно около сорока минут.
Вот мы и приготовили наши вкусные сочные котлеты в духовке.
Положите их на большое плоское блюдо и подайте к столу.
Котлеты в духовке: готовы
Ах, какие аппетитные и ароматные! С пылу жару они особенно вкусны. Живо возьмите свою порцию, а то не достанется!
Свежие комментарии