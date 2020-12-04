Котлеты в духовке: раскрываем секрет приготовления

Котлеты в духовке! Сегодня мы раскроем секрет, как готовятся вкуснейшие сочные котлеты в духовке.

Котлеты в духовке: ингредиенты

девятьсот граммов фарша телятины (можно брать любое мясо)

три головки лука

шесть ломтиков батона

половина стакана молока

пять средних помидора

соль и черный молотый перец – по вкусу

по половине чайной ложки чеснока и паприки

Котлеты в духовке: как готовить

Начать надо с фарша для котлет:

Помидоры помыть, на шкурке сделать маленькие надрезы, залить кипятком и оставить на пару минут.

Репчатый лук почистить, помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать на четвертинки.

Отправить четвертинки лука в чашу для блендера. При помощи блендера измельчить лук.

Ломтики батона положить в глубокую миску и залить молоком. Руками придавить ломтики для того, чтобы молоко полностью бы впиталось в хлеб.

Хлеб, не отжимая отправить к луку в чашу для блендера. Снова все пропустить через блендер.

Мясной фарш выложить в отдельную глубокую емкость.

К нему отправить лук с хлебом.

Посолить, поперчить, добавить паприку и чеснок.

С ошпаренных помидорчиков снять шкурку и отправить в блендер. Измельчить помидоры, чтобы получилось томатное пюре.

Томатное пюре отправить к фаршу.

Все компоненты в миске хорошо перемешать.

А теперь нужно сформировать котлеты:

Смочить руки холодной водой.

Взять столовую ложку с верхом полученного фарша и ладонями сформировать котлетки чуть вытянутой формы.

Сформированные котлеты выложить на противень, застеленный калькой. Расположить на противне нужно с небольшим расстоянием друг от друга.

А теперь нужно испечь котлетки:

Духовку заранее разогреть до двухсот градусов. Установить режим верх и низ без конвекции.

Противень с котлетками отправить в духовку на вторую полочку снизу.

Продержать котлеты в духовке приблизительно около сорока минут.

Вот мы и приготовили наши вкусные сочные котлеты в духовке.

Положите их на большое плоское блюдо и подайте к столу.

Котлеты в духовке: готовы

Ах, какие аппетитные и ароматные! С пылу жару они особенно вкусны. Живо возьмите свою порцию, а то не достанется!