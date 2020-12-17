Вкусные Кабачковые Кексы – для тех, кто хочет похудеть!

Приготовьте вкусные кабачковые кексы, которые обязательно помогут Вам при соблюдении различных диет. Кабачки в этот сезон молодые и очень нежные. Кексы также получаются очень сочными и вкусными.
Кабачковые кексы: продукты
- один большой кабачок
- сто граммов сметаны
- сто пятьдесят граммов муки
- три чайные ложки разрыхлителя
- три яйца
- столовая ложка сахарного песка
- половина чайной ложки соли
- растительное масло для смазывания формы
Как приготовить кабачковые кексы
- Кабачок помыть и по желанию можно очистить. Затем натереть его на мелкой фракции терки.
- Отправить его в глубокую чашу и немного присолить его. Отложить кабачок, чтобы он пустил сок.
- Через пять минут кабачок отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость.
- К отжатым кабачкам вбить яйца, добавить сахарный песок и соль, влить сметану. Все взбить при помощи миксера. Начинать надо с низкой скорости, а затем скорость увеличивать.
- К взбитой кабачковой массе просеять муку, смешанную с разрыхлителем.
- Силиконовые формочки смазать небольшим количеством растительного масла.
- Кабачковое тесто разлить по формочкам.
- Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Формочки с тестом отправить в духовку на полчаса.
Ну вот наши вкусные кабачковые кексы готовы.
Великолепный аромат распространяется по всему дому. Выложите кабачковые кексы на тарелочку и можно подавать к столу. Получились они очень красивыми, пышными, вкусными и аппетитными.
Кабачковые Котлеты
Приятного аппетита! Кушайте и худейте!
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