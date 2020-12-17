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Вкусные Кабачковые Кексы – для тех, кто хочет похудеть!

Приготовьте вкусные кабачковые кексы, которые обязательно помогут Вам при соблюдении различных диет. Кабачки в этот сезон молодые и очень нежные. Кексы также получаются очень сочными и вкусными.

Кабачковые кексы: продукты

Вкусные Кабачковые Кексы – для тех, кто хочет похудеть!

  • один большой кабачок
  • сто граммов сметаны
  • сто пятьдесят граммов муки
  • три чайные ложки разрыхлителя
  • три яйца
  • столовая ложка сахарного песка
  • половина чайной ложки соли
  • растительное масло для смазывания формы

Как приготовить кабачковые кексы

Вкусные Кабачковые Кексы – для тех, кто хочет похудеть!

  • Кабачок помыть и по желанию можно очистить. Затем натереть его на мелкой фракции терки.
  • Отправить его в глубокую чашу и немного присолить его. Отложить кабачок, чтобы он пустил сок.
  • Через пять минут кабачок отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  • К отжатым кабачкам вбить яйца, добавить сахарный песок и соль, влить сметану. Все взбить при помощи миксера. Начинать надо с низкой скорости, а затем скорость увеличивать.
  • К взбитой кабачковой массе просеять муку, смешанную с разрыхлителем.
  • Силиконовые формочки смазать небольшим количеством растительного масла.
  • Кабачковое тесто разлить по формочкам.
  • Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Формочки с тестом отправить в духовку на полчаса.

Вкусные Кабачковые Кексы – для тех, кто хочет похудеть!

Ну вот наши вкусные кабачковые кексы готовы.

Великолепный аромат распространяется по всему дому. Выложите кабачковые кексы на тарелочку и можно подавать к столу. Получились они очень красивыми, пышными, вкусными и аппетитными.

Кабачковые Котлеты

Приятного аппетита! Кушайте и худейте!

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