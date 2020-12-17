Вкусные Кабачковые Кексы – для тех, кто хочет похудеть!

Приготовьте вкусные кабачковые кексы, которые обязательно помогут Вам при соблюдении различных диет. Кабачки в этот сезон молодые и очень нежные. Кексы также получаются очень сочными и вкусными.

Кабачковые кексы: продукты

один большой кабачок

сто граммов сметаны

сто пятьдесят граммов муки

три чайные ложки разрыхлителя

три яйца

столовая ложка сахарного песка

половина чайной ложки соли

растительное масло для смазывания формы

Как приготовить кабачковые кексы

Кабачок помыть и по желанию можно очистить. Затем натереть его на мелкой фракции терки.

Отправить его в глубокую чашу и немного присолить его. Отложить кабачок, чтобы он пустил сок.

Через пять минут кабачок отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость.

К отжатым кабачкам вбить яйца, добавить сахарный песок и соль, влить сметану. Все взбить при помощи миксера. Начинать надо с низкой скорости, а затем скорость увеличивать.

К взбитой кабачковой массе просеять муку, смешанную с разрыхлителем.

Силиконовые формочки смазать небольшим количеством растительного масла.

Кабачковое тесто разлить по формочкам.

Духовку заранее разогреть до ста восьмидесяти градусов.

Формочки с тестом отправить в духовку на полчаса.

Ну вот наши вкусные кабачковые кексы готовы.

Великолепный аромат распространяется по всему дому. Выложите кабачковые кексы на тарелочку и можно подавать к столу. Получились они очень красивыми, пышными, вкусными и аппетитными.

Кабачковые Котлеты

Приятного аппетита! Кушайте и худейте!