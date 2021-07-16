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Жареная рыба без масла. Не теряет хрустящей корочки, которую обожает мой муж

Жареная рыба без масла не теряет хрустящей корочки и получается невероятно вкусной.

Жареная рыба без масла: ингредиенты

Жареная рыба без масла

  1. Стейки горбуши (или любой другой рыбы)
  2. Соль крупного помола

Способ приготовления:

  • Хорошенько разогрейте сковороду (лучше чугунную). Тщательно просушите рыбу бумажным полотенцем.
  • Соль крупного помола тонким слоем высыпьте на разогретую сковороду. Сверху при желании можете посыпать специями для дополнения аромата. Ждите, пока солевая <<подушка>> прогреется.
  • Выложите рыбу на разогретую соль.
  • Подрумянившуюся рыбу переверните. Сразу аккуратно соскребите лишнюю соль, чтобы она не сильно повлияла на вкусовые качества рыбы. Когда рыба будет готова, снимите её со сковороды и снова уберите излишки соли.

Жареная рыба без масла — хрустящая и нежная.

Жареная рыба без масла. Не теряет хрустящей корочки, которую обожает мой муж 2

Готовьте на здоровье!

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