Жареная рыба без масла. Не теряет хрустящей корочки, которую обожает мой муж

Жареная рыба без масла не теряет хрустящей корочки и получается невероятно вкусной.
Жареная рыба без масла: ингредиенты
- Стейки горбуши (или любой другой рыбы)
- Соль крупного помола
Способ приготовления:
- Хорошенько разогрейте сковороду (лучше чугунную). Тщательно просушите рыбу бумажным полотенцем.
- Соль крупного помола тонким слоем высыпьте на разогретую сковороду. Сверху при желании можете посыпать специями для дополнения аромата. Ждите, пока солевая <<подушка>> прогреется.
- Выложите рыбу на разогретую соль.
- Подрумянившуюся рыбу переверните. Сразу аккуратно соскребите лишнюю соль, чтобы она не сильно повлияла на вкусовые качества рыбы. Когда рыба будет готова, снимите её со сковороды и снова уберите излишки соли.
Жареная рыба без масла — хрустящая и нежная.
Готовьте на здоровье!
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