Сегодня мы приготовим Новогодние Печенья: Простые и быстрые Новогодние фигурки елочки, звездочки, колокольчики для наших малышей.
Думаю, вам будет очень приятно приготовить эти печенья со своими малышами в теплой и уютной домашней атмосфере, тем более, что процесс очень простой и быстрый.
Новогодние Печенья Ингредиенты
- Сливочное масло — 100 гр.
- Яйца — 1 шт.
- Сахар — 75 гр.
- Мука — 1 стакан
- Соль — 1 щепотка
Новогодние Печенья Пошаговый рецепт
- Берем 100 гр. сливочного масла
- Разобьем туда же в тару одно яйцо
- Добавим 75 гр. сахара, получается чуть меньше стакана
- Добавим 1 стакан муки
- Также добавим щепотку соли и начнем вымешивать тесто руками, так как необходимости в миксере нет
- Быстро сделаем шар из теста
- Также быстро раскатаем его в пласт
- Теперь пришло время порезать тесто красивыми, забавными формочками на ваш выбор։ это могут быть елочки, варежки, снежинки, шапки
- Если ничего не оказалось под рукой в виде формы, можете сами нарисовать шаблоны на чистой бумаге и с помощью этих шаблонов оформить печенья
- Это полностью творческая работа, которая требует проявления любви и обязательно ее делать с улыбкой
- Разогреем духовку до 160 градусов, готовиться печенья будут 15-20 минут
- Как только они подрумянятся, значит все готовы
- Можете проткнуть печеньки зубочисткой, чтобы, если они не будут полностью съедены, ниточкой повесить их на елку
- Сейчас пришло время украсить наши печенья
- Мы приготовим айсинг для очень быстрого процесса украшения печенья и создания еще более праздничного настроения у деток
Айсинг для печенья
- Нам необходимо хорошо взбить один яичный белок вилкой
- Выжмем в белок сок половины лимона и продолжим взбивать
- Возьмем сахарную пудру очень мелкого помола полстакана
- Для айсинга необходимо купить сахарную пудру очень мелкого помола
- В этом процессе очень важно непрерывно и быстро взбивать
- Если смесь нанести на поверхность и оно не растекается, значит готова
- Именно тогда и нальем айсинг в кондитерский пакет на уголке которого поместим простую насадку с острым кончиком
- Начнем разрисовывать наши елочки, звездочки, снежинки точками, кружками и любыми узорами, какие придумает ваша фантазия
Вот все, Новогодние Печенья готовы.
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