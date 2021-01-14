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Новогодние Печенья. Простые и быстрые Новогодние фигурки

Сегодня мы приготовим Новогодние Печенья: Простые и быстрые Новогодние фигурки елочки, звездочки, колокольчики для наших малышей.

Думаю, вам будет очень приятно приготовить эти печенья со своими малышами в теплой и уютной домашней атмосфере, тем более, что процесс очень простой и быстрый.

Новогодние Печенья. Простые и быстрые Новогодние фигурки

Новогодние Печенья Ингредиенты

  • Сливочное масло — 100 гр.
  • Яйца — 1 шт.
  • Сахар — 75 гр.
  • Мука — 1 стакан
  • Соль — 1 щепотка

Новогодние Печенья Пошаговый рецепт

  • Берем 100 гр. сливочного масла
  • Разобьем туда же в тару одно яйцо
  • Добавим 75 гр. сахара, получается чуть меньше стакана
  • Добавим 1 стакан муки
  • Также добавим щепотку соли и начнем вымешивать тесто руками, так как необходимости в миксере нет
  • Быстро сделаем шар из теста
  • Также быстро раскатаем его в пласт
  • Теперь пришло время порезать тесто красивыми, забавными формочками на ваш выбор։ это могут быть елочки, варежки, снежинки, шапки
  • Если ничего не оказалось под рукой в виде формы, можете сами нарисовать шаблоны на чистой бумаге и с помощью этих шаблонов оформить печенья
  • Это полностью творческая работа, которая требует проявления любви и обязательно ее делать с улыбкой
  • Разогреем духовку до 160 градусов, готовиться печенья будут 15-20 минут
  • Как только они подрумянятся, значит все готовы

Новогодние Печенья. Простые и быстрые Новогодние фигурки

  • Можете проткнуть печеньки зубочисткой, чтобы, если они не будут полностью съедены, ниточкой повесить их на елку
  • Сейчас пришло время украсить наши печенья
  • Мы приготовим айсинг для очень быстрого процесса украшения печенья и создания еще более праздничного настроения у деток

Айсинг для печенья

  • Нам необходимо хорошо взбить один яичный белок вилкой
  • Выжмем в белок сок половины лимона и продолжим взбивать
  • Возьмем сахарную пудру очень мелкого помола полстакана

Новогодние Печенья. Простые и быстрые Новогодние фигурки

  • Для айсинга необходимо купить сахарную пудру очень мелкого помола
  • В этом процессе очень важно непрерывно и быстро взбивать
  • Если смесь нанести на поверхность и оно не растекается, значит готова
  • Именно тогда и нальем айсинг в кондитерский пакет на уголке которого поместим простую насадку с острым кончиком

Новогодние Печенья. Простые и быстрые Новогодние фигурки

  • Начнем разрисовывать наши елочки, звездочки, снежинки точками, кружками и любыми узорами, какие придумает ваша фантазия

Вот все, Новогодние Печенья готовы.

Видео Рецепт Новогодние Печенья

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