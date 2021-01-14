Сегодня мы приготовим Новогодние Печенья: Простые и быстрые Новогодние фигурки елочки, звездочки, колокольчики для наших малышей.

Думаю, вам будет очень приятно приготовить эти печенья со своими малышами в теплой и уютной домашней атмосфере, тем более, что процесс очень простой и быстрый.

Новогодние Печенья Ингредиенты

Сливочное масло — 100 гр.

Яйца — 1 шт.

Сахар — 75 гр.

Мука — 1 стакан

Соль — 1 щепотка

Новогодние Печенья Пошаговый рецепт

Берем 100 гр. сливочного масла

Разобьем туда же в тару одно яйцо

Добавим 75 гр. сахара, получается чуть меньше стакана

Добавим 1 стакан муки

Также добавим щепотку соли и начнем вымешивать тесто руками, так как необходимости в миксере нет

Быстро сделаем шар из теста

Также быстро раскатаем его в пласт

Теперь пришло время порезать тесто красивыми, забавными формочками на ваш выбор։ это могут быть елочки, варежки, снежинки, шапки

Если ничего не оказалось под рукой в виде формы, можете сами нарисовать шаблоны на чистой бумаге и с помощью этих шаблонов оформить печенья

Это полностью творческая работа, которая требует проявления любви и обязательно ее делать с улыбкой

Разогреем духовку до 160 градусов, готовиться печенья будут 15-20 минут

Как только они подрумянятся, значит все готовы

Можете проткнуть печеньки зубочисткой, чтобы, если они не будут полностью съедены, ниточкой повесить их на елку

Сейчас пришло время украсить наши печенья

Мы приготовим айсинг для очень быстрого процесса украшения печенья и создания еще более праздничного настроения у деток

Айсинг для печенья

Нам необходимо хорошо взбить один яичный белок вилкой

Выжмем в белок сок половины лимона и продолжим взбивать

Возьмем сахарную пудру очень мелкого помола полстакана

Для айсинга необходимо купить сахарную пудру очень мелкого помола

В этом процессе очень важно непрерывно и быстро взбивать

Если смесь нанести на поверхность и оно не растекается, значит готова

Именно тогда и нальем айсинг в кондитерский пакет на уголке которого поместим простую насадку с острым кончиком

Начнем разрисовывать наши елочки, звездочки, снежинки точками, кружками и любыми узорами, какие придумает ваша фантазия

Вот все, Новогодние Печенья готовы.

Видео Рецепт Новогодние Печенья