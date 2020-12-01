Солю сало по рецепту запорожских казаков. Дальний родственник подсказал рецепт

Соленое сало еще нужно правильно засолить, чтобы оно получилось не слишком соленым, не жестким, ароматным и нежным. Этот рецепт мне когда-то посоветовал родственник, который пробовал мой вариант и он ему не понравился. Теперь я и готовлю только по его рецепту.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало (грудинка, прослойка);

кипяченная вода остывшая, 1 л;

лавровый лист, 3 – 5 шт;

перец горошком, 10 шт;

чеснок, 20 зубчиков;

соль, 12 ст.л.

Процесс приготовления

Сала берите ровно столько, сколько уместится в выбранную для маринования емкость.

Сало промываем и чистим, если необходимо. Высушиваем бумажными полотенцами.

Режем на порционные кусочки, около 100 г. каждый.

Чеснок чистим и режем ножом мелкими кусочками или дольками, как вам нравится.

Выкладываем слой чеснока на дно емкости, в которой будете мариновать.

Выкладываем слой сала, посыпаем чесноком.

Опять слой сала и чеснок. Чередуем таким образом, чтобы уложить все продукты и последним должен быть чеснок.

Для рассола смешиваем все ингредиенты в воде, доводим до кипения и варим пару минут, пока соль не растворится.

Остужаем маринад и заливаем сало. Все специи должны оказаться в емкости с салом.

Накрываем крышкой и оставляем на 2 – 4 дня мариноваться.

Ставим на нижнюю полку в холодильнике, где сало и будет потом храниться, но уже без рассола.