Солю сало по рецепту запорожских казаков. Дальний родственник подсказал рецепт

Соленое сало еще нужно правильно засолить, чтобы оно получилось не слишком соленым, не жестким, ароматным и нежным. Этот рецепт мне когда-то посоветовал родственник, который пробовал мой вариант и он ему не понравился. Теперь я и готовлю только по его рецепту.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало (грудинка, прослойка);
- кипяченная вода остывшая, 1 л;
- лавровый лист, 3 – 5 шт;
- перец горошком, 10 шт;
- чеснок, 20 зубчиков;
- соль, 12 ст.л.
Процесс приготовления
Сала берите ровно столько, сколько уместится в выбранную для маринования емкость.
Сало промываем и чистим, если необходимо. Высушиваем бумажными полотенцами.
Режем на порционные кусочки, около 100 г. каждый.
Чеснок чистим и режем ножом мелкими кусочками или дольками, как вам нравится.
Выкладываем слой чеснока на дно емкости, в которой будете мариновать.
Выкладываем слой сала, посыпаем чесноком.
Опять слой сала и чеснок. Чередуем таким образом, чтобы уложить все продукты и последним должен быть чеснок.
Для рассола смешиваем все ингредиенты в воде, доводим до кипения и варим пару минут, пока соль не растворится.
Остужаем маринад и заливаем сало. Все специи должны оказаться в емкости с салом.
Накрываем крышкой и оставляем на 2 – 4 дня мариноваться.Ставим на нижнюю полку в холодильнике, где сало и будет потом храниться, но уже без рассола.
Если вы не съедите быстро сало, хотя в холодильнике оно может долго лежать, можно каждый кусочек просушить полотенцем, завернуть в пергамент и положить в морозильную камеру.
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