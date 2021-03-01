Блюдо из фарша и картофеля: чтобы побаловать своих домочадцев

Блюдо из фарша и картофеля! Хотите чем-нибудь побаловать своих близких, тогда приготовьте на обед очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша и картофеля. Такой обед уж точно понравится и детям, и взрослым.
Блюдо из фарша и картофеля: ингредиенты
- по половине килограмма картофеля и мясного фарша
- растительное масло – для жарки
- соль и специи – по вкусу
- яйцо
- три столовые ложки манной крупы
- столовая ложка сливочного масла
- стакан молока
- твердый сыр
- две столовые ложки муки
Блюдо из фарша и картофеля: как готовить
Сначала нужно подготовить картошку:
- Картофель почистить, помыть и порезать соломкой, как для картофеля фри.
- Растительное масло разогреть на сковороде.
- Картофельную соломку запустить в сковороду и, перемешивая, обжарить ее до золотистого цвета. Впрочем, можно ее хорошо обжарить и при помощи фритюрницы. В процессе жарки картошку нужно посолить.
А теперь надо приступить к фаршу:
- Фарш поместить в глубокую миску.
- Туда же вбить яйцо.
- Посолить фарш и поперчить.
- Добавить манную крупу и хорошо перемешать до получения однородной массы.
- Примерно на четверть часа отложить миску с получившейся массой, чтобы манка успела набухнуть.
А теперь надо сформировать котлетки:
- На сковороде разогреть растительное масло.
- Через пятнадцать минут из получившейся массы сформировать котлетки и отправить в хорошо разогретое масло. На каждую котлетку должна пойти примерно одна десертная ложка мясной массы.
- Обжаривать котлетки со всех сторон до получения золотистого цвета.
В другой сковороде нужно подготовить соус:
- Взять чистую сухую сковороду, отправить в нее небольшой кусочек сливочного масла и растопить его.
- В ту же сковороду всыпать муку и перемешать.
- Затем тоненькой струйкой, все время перемешивая смесь в сковороде, и влить молоко.
- Все хорошо перемешать.
Ну а сейчас нужно соединить блюдо:
- Котлетки залить полученным соусом.
- По желанию можно твердый сыр натереть на терке и добавить к блюду.
- Котлетки вместе с соусом и сыром отправить в сковороду с обжаренным картофелем.
- Вот и готово наше вкусное блюдо из фарша и картофеля.
Прямо вот так на сковороде с пылу с жару подайте его к столу. Блюдо из фарша и картофеля выглядит очень аппетитно. При одном виде — аж слюнки текут!
Зовите всех к столу и приступайте к еде, пока картошка и котлетки не успели остыть.
Блюдо из фарша и картофеля: готово
Приятного аппетита!
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Блюдо из фарша и картофеля! Хотите чем-нибудь побаловать своих близких, тогда приготовьте на обед очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша и картофеля. Такой обед уж точно понравится и детям, и взрослым.
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