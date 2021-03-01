Блюдо из фарша и картофеля: чтобы побаловать своих домочадцев

Блюдо из фарша и картофеля! Хотите чем-нибудь побаловать своих близких, тогда приготовьте на обед очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша и картофеля. Такой обед уж точно понравится и детям, и взрослым.

Блюдо из фарша и картофеля: ингредиенты

по половине килограмма картофеля и мясного фарша

растительное масло – для жарки

соль и специи – по вкусу

яйцо

три столовые ложки манной крупы

столовая ложка сливочного масла

стакан молока

твердый сыр

две столовые ложки муки

Блюдо из фарша и картофеля: как готовить

Сначала нужно подготовить картошку:

Картофель почистить, помыть и порезать соломкой, как для картофеля фри.

Растительное масло разогреть на сковороде.

Картофельную соломку запустить в сковороду и, перемешивая, обжарить ее до золотистого цвета. Впрочем, можно ее хорошо обжарить и при помощи фритюрницы. В процессе жарки картошку нужно посолить.

А теперь надо приступить к фаршу:

Фарш поместить в глубокую миску.

Туда же вбить яйцо.

Посолить фарш и поперчить.

Добавить манную крупу и хорошо перемешать до получения однородной массы.

Примерно на четверть часа отложить миску с получившейся массой, чтобы манка успела набухнуть.

А теперь надо сформировать котлетки:

На сковороде разогреть растительное масло.

Через пятнадцать минут из получившейся массы сформировать котлетки и отправить в хорошо разогретое масло. На каждую котлетку должна пойти примерно одна десертная ложка мясной массы.

Обжаривать котлетки со всех сторон до получения золотистого цвета.

В другой сковороде нужно подготовить соус:

Взять чистую сухую сковороду, отправить в нее небольшой кусочек сливочного масла и растопить его.

В ту же сковороду всыпать муку и перемешать.

Затем тоненькой струйкой, все время перемешивая смесь в сковороде, и влить молоко.

Все хорошо перемешать.

Ну а сейчас нужно соединить блюдо:

Котлетки залить полученным соусом.

По желанию можно твердый сыр натереть на терке и добавить к блюду.

Котлетки вместе с соусом и сыром отправить в сковороду с обжаренным картофелем.

Вот и готово наше вкусное блюдо из фарша и картофеля.

Прямо вот так на сковороде с пылу с жару подайте его к столу. Блюдо из фарша и картофеля выглядит очень аппетитно. При одном виде — аж слюнки текут!

Зовите всех к столу и приступайте к еде, пока картошка и котлетки не успели остыть.

Блюдо из фарша и картофеля: готово

Приятного аппетита!

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