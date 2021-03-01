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Блюдо из фарша и картофеля: чтобы побаловать своих домочадцев

Блюдо из фарша и картофеля! Хотите чем-нибудь побаловать своих близких, тогда приготовьте на обед очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша и картофеля. Такой обед уж точно понравится и детям, и взрослым.

Блюдо из фарша и картофеля: ингредиенты

  • по половине килограмма картофеля и мясного фарша
  • растительное масло – для жарки
  • соль и специи – по вкусу
  • яйцо
  • три столовые ложки манной крупы

Блюдо из фарша и картофеля

  • столовая ложка сливочного масла
  • стакан молока
  • твердый сыр
  • две столовые ложки муки

Блюдо из фарша и картофеля: как готовить

Сначала нужно подготовить картошку:

  • Картофель почистить, помыть и порезать соломкой, как для картофеля фри.
  • Растительное масло разогреть на сковороде.
  • Картофельную соломку запустить в сковороду и, перемешивая, обжарить ее до золотистого цвета. Впрочем, можно ее хорошо обжарить и при помощи фритюрницы. В процессе жарки картошку нужно посолить.

А теперь надо приступить к фаршу:

  • Фарш поместить в глубокую миску.
  • Туда же вбить яйцо.
  • Посолить фарш и поперчить.

Блюдо из фарша и картофеля: чтобы побаловать своих домочадцев 5

  • Добавить манную крупу и хорошо перемешать до получения однородной массы.
  • Примерно на четверть часа отложить миску с получившейся массой, чтобы манка успела набухнуть.

А теперь надо сформировать котлетки:

  • На сковороде разогреть растительное масло.
  • Через пятнадцать минут из получившейся массы сформировать котлетки и отправить в хорошо разогретое масло. На каждую котлетку должна пойти примерно одна десертная ложка мясной массы.
  • Обжаривать котлетки со всех сторон до получения золотистого цвета.

В другой сковороде нужно подготовить соус:

  • Взять чистую сухую сковороду, отправить в нее небольшой кусочек сливочного масла и растопить его.
  • В ту же сковороду всыпать муку и перемешать.
  • Затем тоненькой струйкой, все время перемешивая смесь в сковороде, и влить молоко.
  • Все хорошо перемешать.

Ну а сейчас нужно соединить блюдо:

Блюдо из фарша и картофеля: чтобы побаловать своих домочадцев 6

  • Котлетки залить полученным соусом.
  • По желанию можно твердый сыр натереть на терке и добавить к блюду.
  • Котлетки вместе с соусом и сыром отправить в сковороду с обжаренным картофелем.
  • Вот и готово наше вкусное блюдо из фарша и картофеля.

Прямо вот так на сковороде с пылу с жару подайте его к столу. Блюдо из фарша и картофеля выглядит очень аппетитно. При одном виде — аж слюнки текут!

Зовите всех к столу и приступайте к еде, пока картошка и котлетки не успели остыть.

Блюдо из фарша и картофеля: готово

Приятного аппетита!

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Блюдо из фарша и картофеля: чтобы побаловать своих домочадцев - На Кухне

Блюдо из фарша и картофеля! Хотите чем-нибудь побаловать своих близких, тогда приготовьте на обед очень оригинальное и вкусное блюдо из фарша и картофеля. Такой обед уж точно понравится и детям, и взрослым.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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