Перец болгарский маринованный: в медовой заливке

Перец болгарский маринованный! Маринованный в медовой заливке болгарский перец — великолепная закуска, которую можно приготовить на зиму и не только…
Перец болгарский маринованный: о перце
Первыми, кто начал выращивать перец и выводить домашний вид этого растения, были ацтеки. И поэтому на самом деле перец, как и картофель с помидором, пришёл к нам из Нового Света.
Вот потому-то болгарский перец родом вовсе и не из Болгарии. Да и Болгария не является первой страной Старого Света, которую посетил этот перец. На самом деле из Южной Америки он мигрировал в Португалию, затем приобрёл знаменитость во многих странах Европы, и только потом заглянул в Болгарию.
Сами болгары вовсе не считают перец «болгарским». Называют они этот сорт перца «сладък пипер», то есть просто сладкий перец. Ну о том, что сочный болгарский перец сладок, не поспоришь.
Однако вопрос остаётся вопросом. Откуда взялось название «болгарский перец».
Плод так окрестили русские, когда болгарские торговцы в семнадцатом веку занесли перец в южную часть России. Оттуда и появилось название «болгарский».
Хотя так перец известен и по сей день только в русскоговорящих поселениях.
Болгарский перец очень полезен. Он содержит множество витаминов, а также помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака.Болгарский перец также помогает сохранить молодой и здоровый цвет кожи.
Перец болгарский маринованный: ингредиенты
- Шесть килограммов болгарского перца разных цветов
- Два литра воды
- Две столовые ложки с горкой соли
- Две толовые ложки мёда
- Столовая ложка сахарного песка
- Столовая ложка шести процентного уксуса
- Полторы столовые ложки рафинированного растительного масла
- Две средние головки чеснока
- Горошки чёрного перца
- Горошки душистого перца
- Бутончики гвоздики
- Два лавровых листика
Перец болгарский маринованный: рецепт
- Берём перец. Перец берём разных цветов. Так будем очень красиво и вкусно. Выбирая перец его стоит заранее попробовать, чтобы перец точно не был острым.
- Промываем перец. Отрезаем крепление.
- Вокруг плодоножки вырезаем кружочек.
- Удаляем сердцевину и вытряхиваем семена.
- Разрезаем перец вдоль не очень крупными полосками.
- Если перец длинный, режем полоски пополам.
- Нарезать удобнее всего маленьким ножом с острыми зубчиками.
- Берём глубокую кастрюлю.
- Заливаем в кастрюлю воду.
- Растворяем в воде соль и сахар.
- Растворяем ложку мёда.
- Ставим кастрюлю на огонь.
- Вливаем растительное масло.
- Перемешиваем и кладём в воду лавровые листики. Кипятим три минуты.
- Продолжая кипятить, перемешиваем и кладём в кастрюлю перец. Кипятим десять минут.
- За это время в другую кастрюлечку кладём крышки и заливаем кипятком.
- Кипятим и стерилизуем крышки.
- А банки стерилизуем либо на пару, либо в духовке.
- Зубчики чеснока поровну раскладываем в стерилизованные и просушенные баночки.
- В каждую баночку кладём по три зубчика.
- Крупные зубчики делим пополам.
- Затем в каждую баночку кладём по три горошинки душистого, по три горошинки чёрного перца и по два бутончика гвоздики.
- Аккуратно при помощи шумовки достаём дольки перца.
- Плотно укладываем в баночки.
- Заливаем горячим маринадом.
- Заливаем до краёв. Удаляем пузырьки при помощи ложки.
- Закрываем крышкой. И закатываем.
- Переворачиваем банки.
- Ставим на шерстяные тряпочки, а другой шерстяной тряпочкой закутываем банки.
- Оставляем медленно остывать.
Перец болгарский маринованный: готов
Перчики можно хранить до зимы. Зимой необычная закуска обрадует вас.
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