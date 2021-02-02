Перец болгарский маринованный: в медовой заливке

Перец болгарский маринованный! Маринованный в медовой заливке болгарский перец — великолепная закуска, которую можно приготовить на зиму и не только…

Перец болгарский маринованный: о перце

Первыми, кто начал выращивать перец и выводить домашний вид этого растения, были ацтеки. И поэтому на самом деле перец, как и картофель с помидором, пришёл к нам из Нового Света.

Вот потому-то болгарский перец родом вовсе и не из Болгарии. Да и Болгария не является первой страной Старого Света, которую посетил этот перец. На самом деле из Южной Америки он мигрировал в Португалию, затем приобрёл знаменитость во многих странах Европы, и только потом заглянул в Болгарию.

Сами болгары вовсе не считают перец «болгарским». Называют они этот сорт перца «сладък пипер», то есть просто сладкий перец. Ну о том, что сочный болгарский перец сладок, не поспоришь.

Однако вопрос остаётся вопросом. Откуда взялось название «болгарский перец».

Плод так окрестили русские, когда болгарские торговцы в семнадцатом веку занесли перец в южную часть России. Оттуда и появилось название «болгарский».

Хотя так перец известен и по сей день только в русскоговорящих поселениях.

Болгарский перец очень полезен. Он содержит множество витаминов, а также помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака.

Перец болгарский маринованный: ингредиенты

Шесть килограммов болгарского перца разных цветов

Два литра воды

Две столовые ложки с горкой соли

Две толовые ложки мёда

Столовая ложка сахарного песка

Столовая ложка шести процентного уксуса

Полторы столовые ложки рафинированного растительного масла

Две средние головки чеснока

Горошки чёрного перца

Горошки душистого перца

Бутончики гвоздики

Два лавровых листика

Перец болгарский маринованный: рецепт

Берём перец. Перец берём разных цветов. Так будем очень красиво и вкусно. Выбирая перец его стоит заранее попробовать, чтобы перец точно не был острым.

Болгарский перец также помогает сохранить молодой и здоровый цвет кожи.

Промываем перец. Отрезаем крепление.

Вокруг плодоножки вырезаем кружочек.

Удаляем сердцевину и вытряхиваем семена.

Разрезаем перец вдоль не очень крупными полосками.

Если перец длинный, режем полоски пополам.

Нарезать удобнее всего маленьким ножом с острыми зубчиками.

Берём глубокую кастрюлю.

Заливаем в кастрюлю воду.

Растворяем в воде соль и сахар.

Растворяем ложку мёда.

Ставим кастрюлю на огонь.

Вливаем растительное масло.

Перемешиваем и кладём в воду лавровые листики. Кипятим три минуты.

Продолжая кипятить, перемешиваем и кладём в кастрюлю перец. Кипятим десять минут.

За это время в другую кастрюлечку кладём крышки и заливаем кипятком.

Кипятим и стерилизуем крышки.

А банки стерилизуем либо на пару, либо в духовке.

Зубчики чеснока поровну раскладываем в стерилизованные и просушенные баночки.

В каждую баночку кладём по три зубчика.

Крупные зубчики делим пополам.

Затем в каждую баночку кладём по три горошинки душистого, по три горошинки чёрного перца и по два бутончика гвоздики.

Аккуратно при помощи шумовки достаём дольки перца.

Плотно укладываем в баночки.

Заливаем горячим маринадом.

Заливаем до краёв. Удаляем пузырьки при помощи ложки.

Закрываем крышкой. И закатываем.

Переворачиваем банки.

Ставим на шерстяные тряпочки, а другой шерстяной тряпочкой закутываем банки.

Оставляем медленно остывать.

Перец болгарский маринованный: готов

Перчики можно хранить до зимы. Зимой необычная закуска обрадует вас.