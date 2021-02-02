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Перец болгарский маринованный: в медовой заливке

Перец болгарский маринованный! Маринованный в медовой заливке болгарский перец — великолепная закуска, которую можно приготовить на зиму и не только…

Перец болгарский маринованный: о перце

Первыми, кто начал выращивать перец и выводить домашний вид этого растения, были ацтеки. И поэтому на самом деле перец, как и картофель с помидором, пришёл к нам из Нового Света.

Вот потому-то болгарский перец родом вовсе и не из Болгарии. Да и Болгария не является первой страной Старого Света, которую посетил этот перец. На самом деле из Южной Америки он мигрировал в Португалию, затем приобрёл знаменитость во многих странах Европы, и только потом заглянул в Болгарию.

Перец болгарский маринованный: в медовой заливке

Сами болгары вовсе не считают перец «болгарским». Называют они этот сорт перца «сладък пипер», то есть просто сладкий перец. Ну о том, что сочный болгарский перец сладок, не поспоришь.

Однако вопрос остаётся вопросом. Откуда взялось название «болгарский перец».

Плод так окрестили русские, когда болгарские торговцы в семнадцатом веку занесли перец в южную часть России. Оттуда и появилось название «болгарский».

Хотя так перец известен и по сей день только в русскоговорящих поселениях.

Болгарский перец очень полезен. Он содержит множество витаминов, а также помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака.

Болгарский перец также помогает сохранить молодой и здоровый цвет кожи.

Перец болгарский маринованный: ингредиенты

  • Шесть килограммов болгарского перца разных цветов
  • Два литра воды
  • Две столовые ложки с горкой соли
  • Две толовые ложки мёда
  • Столовая ложка сахарного песка
  • Столовая ложка шести процентного уксуса
  • Полторы столовые ложки рафинированного растительного масла
  • Две средние головки чеснока
  • Горошки чёрного перца
  • Горошки душистого перца
  • Бутончики гвоздики
  • Два лавровых листика

Перец болгарский маринованный: рецепт

  • Берём перец. Перец берём разных цветов. Так будем очень красиво и вкусно. Выбирая перец его стоит заранее попробовать, чтобы перец точно не был острым.

Перец болгарский маринованный

  • Промываем перец. Отрезаем крепление.
  • Вокруг плодоножки вырезаем кружочек.
  • Удаляем сердцевину и вытряхиваем семена.
  • Разрезаем перец вдоль не очень крупными полосками.
  • Если перец длинный, режем полоски пополам.
  • Нарезать удобнее всего маленьким ножом с острыми зубчиками.
  • Берём глубокую кастрюлю.
  • Заливаем в кастрюлю воду.
  • Растворяем в воде соль и сахар.
  • Растворяем ложку мёда.
  • Ставим кастрюлю на огонь.
  • Вливаем растительное масло.
  • Перемешиваем и кладём в воду лавровые листики. Кипятим три минуты.
  • Продолжая кипятить, перемешиваем и кладём в кастрюлю перец. Кипятим десять минут.
  • За это время в другую кастрюлечку кладём крышки и заливаем кипятком.
  • Кипятим и стерилизуем крышки.
  • А банки стерилизуем либо на пару, либо в духовке.
  • Зубчики чеснока поровну раскладываем в стерилизованные и просушенные баночки.
  • В каждую баночку кладём по три зубчика.
  • Крупные зубчики делим пополам.
  • Затем в каждую баночку кладём по три горошинки душистого, по три горошинки чёрного перца и по два бутончика гвоздики.

Перец болгарский маринованный

  • Аккуратно при помощи шумовки достаём дольки перца.
  • Плотно укладываем в баночки.
  • Заливаем горячим маринадом.
  • Заливаем до краёв. Удаляем пузырьки при помощи ложки.
  • Закрываем крышкой. И закатываем.
  • Переворачиваем банки.
  • Ставим на шерстяные тряпочки, а другой шерстяной тряпочкой закутываем банки.
  • Оставляем медленно остывать.

Перец болгарский маринованный: готов

Перчики можно хранить до зимы. Зимой необычная закуска обрадует вас.

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