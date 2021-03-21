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Сырные блинчики с зеленью

Сырные блинчики с зеленью получаются необычайно нежными, неописуемо вкусными, ароматными. Рецепт невероятно прост. Под силу даже начинающей хозяюшке, которая так хочет порадовать своих родных.

Сырные блинчики с зеленью

Сырные блинчики с зеленью: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  2. 300 (триста) мл — молока
  3. 200 (двести) гр — муки
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  6. 1 (одна) ч. ложка — соли
  7. 1 (одна) ч. ложка — сахара
  8. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  9. укроп

Рецепт приготовления:

  • Соедините в глубокой посуде яйца, молоко, соль, сахар и слегка взбейте при помощи венчика
  • Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто венчиком до однородной консистенции
  • Натрите сыр на мелкой тёрке. Сыр добавьте в тесто, перемешайте. Мелко нарезанный укроп и растительное масло добавьте в тесто и ещё раз хорошо перемешайте
  • Сковороду хорошо накалите, перед каждым блинчиком слегка смазывайте растительным маслом
  • Выпекайте сырные блинчики с двух сторон до румяной корочки. Подавать с пылу с жару! Отличный вариант для семейного завтрака в выходной день. Когда можно собраться всей семье за столом! И порадовать их такой вкуснотищей! Сырные блинчики с зеленью получаются изумительно — вкусными. Ароматными.
    Обязательно возьмите этот не сложный рецепт на заметку. Готовьте на здоровье!
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