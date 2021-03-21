Сырные блинчики с зеленью получаются необычайно нежными, неописуемо вкусными, ароматными. Рецепт невероятно прост. Под силу даже начинающей хозяюшке, которая так хочет порадовать своих родных.
Сырные блинчики с зеленью: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 300 (триста) мл — молока
- 200 (двести) гр — муки
- 2 (две) шт — яиц
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 1 (одна) ч. ложка — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- укроп
Рецепт приготовления:
- Соедините в глубокой посуде яйца, молоко, соль, сахар и слегка взбейте при помощи венчика
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто венчиком до однородной консистенции
- Натрите сыр на мелкой тёрке. Сыр добавьте в тесто, перемешайте. Мелко нарезанный укроп и растительное масло добавьте в тесто и ещё раз хорошо перемешайте
- Сковороду хорошо накалите, перед каждым блинчиком слегка смазывайте растительным маслом
- Выпекайте сырные блинчики с двух сторон до румяной корочки. Подавать с пылу с жару! Отличный вариант для семейного завтрака в выходной день. Когда можно собраться всей семье за столом! И порадовать их такой вкуснотищей! Сырные блинчики с зеленью получаются изумительно — вкусными. Ароматными. Обязательно возьмите этот не сложный рецепт на заметку. Готовьте на здоровье!
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