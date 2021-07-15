Греческий сливочно-огуречный соус! Быстрый и легкий рецепт

Пикантный соус, в котором сочетаются греческие и турецкие нотки, готовится быстро и легко, никаких дорогих продуктов не нужно, берем все, что есть в любом холодильнике.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурец, половинка;
- греческий йогурт, 255 г;
- чеснок, 2 зубчика;
- укроп, пучок;
- растительное масло и винный уксус по 1 ст.л;
- соль.
Процесс приготовления
Огурец очищаем от кожуры и трем на крупной терке, оставляем немного постоять и затем отжимаем от лишнего сока.
Добавляем мелко рубленый чеснок и укроп, солим по вкусу.
Йогурт смешиваем с массой.
Совет: многие не любят йогурт, поэтому можно использовать густую сметану или сливки, домашний майонез.
Вливаем растительное масло и уксус. Если нет белого, винного, отлично подходит яблочный или виноградный.
Соус получается очень свежим, сочетается с разными продуктами и блюдами, шашлыками, запеченными куриными ножками и даже просто с крекерами. Очень вкусно с горячим отварным картофелем со сливочным маслом.
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