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Греческий сливочно-огуречный соус! Быстрый и легкий рецепт

Пикантный соус, в котором сочетаются греческие и турецкие нотки, готовится быстро и легко, никаких дорогих продуктов не нужно, берем все, что есть в любом холодильнике.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурец, половинка;
  • греческий йогурт, 255 г;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • укроп, пучок;
  • растительное масло и винный уксус по 1 ст.л;
  • соль.

Процесс приготовления

Огурец очищаем от кожуры и трем на крупной терке, оставляем немного постоять и затем отжимаем от лишнего сока.

Добавляем мелко рубленый чеснок и укроп, солим по вкусу.

Йогурт смешиваем с массой.

Совет: многие не любят йогурт, поэтому можно использовать густую сметану или сливки, домашний майонез.

Вливаем растительное масло и уксус. Если нет белого, винного, отлично подходит яблочный или виноградный.

Греческий сливочно-огуречный соус! Быстрый и легкий рецепт

Соус получается очень свежим, сочетается с разными продуктами и блюдами, шашлыками, запеченными куриными ножками и даже просто с крекерами. Очень вкусно с горячим отварным картофелем со сливочным маслом.

Греческий сливочно-огуречный соус! Быстрый и легкий рецепт

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