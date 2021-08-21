Родители пенсионеры готовят молодую картошку только так. Дешево и вкусно

Молодой картофель хорош в любом виде. Предлагаю воспользоваться простым и быстрым вариантом готовки, благодаря которому получается очень вкусное и сытное блюдо.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
картофель, 1 кг;
сало соленое или копченое, бекон, 100 г;
лук, 1 шт;
соль, перец, специи, ароматные травы.
Процесс приготовления
Очень хорошо моем картофель, но шкурку не снимаем.
Делаем на каждом клубне надрезы, в которые вкладываем по ломтику бекона или сала.
В остальные надрезы вкладываем кружочки лука.
Смешиваем соль и перец, ароматные травы и специи, обсыпаем каждую картофелину этой смесью и оборачиваем в два слоя фольги.
Выкладываем картофель в форму и ставим запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.
Если вы готовите блюдо на природе, тогда кладем картофель на угли и периодически переворачиваем.
Подаю такую картошку в качестве гарнира к шашлыкам, рыбным стейкам, запеченному в духовке мясу, салатам из свежих овощей.
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