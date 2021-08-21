Родители пенсионеры готовят молодую картошку только так. Дешево и вкусно

Молодой картофель хорош в любом виде. Предлагаю воспользоваться простым и быстрым вариантом готовки, благодаря которому получается очень вкусное и сытное блюдо.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

сало соленое или копченое, бекон, 100 г;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи, ароматные травы.

Процесс приготовления

Очень хорошо моем картофель, но шкурку не снимаем.

Делаем на каждом клубне надрезы, в которые вкладываем по ломтику бекона или сала.

В остальные надрезы вкладываем кружочки лука.

Смешиваем соль и перец, ароматные травы и специи, обсыпаем каждую картофелину этой смесью и оборачиваем в два слоя фольги.

Выкладываем картофель в форму и ставим запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.

Если вы готовите блюдо на природе, тогда кладем картофель на угли и периодически переворачиваем.