Не нужно варить свеклу. Показываю способ, которым готовят свеклу в ресторанах (намного проще и вкуснее)

Много раз натыкался на статьи с альтернативными способами приготовления свеклы. В этих публикациях авторы запекают свеклу в фольге. И они делают почти все правильно, кроме одной очень важной детали. О ней и хочу рассказать.

Возможно я не открою вам америку, но думаю, что вам будет интересно.

Таким способом готовят свеклу в ресторанах. И это действительно лучший способ приготовления свеклы.

Свекла — очень удивительный продукт. Не смотря на то, что стоит она сущие копейки, из нее можно сделать по-настоящему крутое блюдо (в следующем посте расскажу). Но для этого свеклу нужно правильно приготовить. Если вас интересует свекла для приготовления какой-нибудь селедки под шубой, то можете дальше не читать. Мы же будем готовить свеклу для салатов, в которых она нарезается крупными кусками. А в таких салатах каждый ингредиент должен быть вкусным даже по отдельности.

Итак. Для приготовления нам понадобится свекла (кто бы мог подумать). Мы хорошенько моем ее губкой. Лучше брать свеклу одного калибра.

Хватаем кусок фольги и поливаем его в центре оливковым маслом. Сыпем соль и сахар.

Сверху на это дело кладем свеклу, и снова поливаем ее оливковым маслом, сыпем соль и сахар.

Минутка теории. Грубо говоря, соль и сахар можно назвать естественными усилителями вкуса. Приготовление свеклы таким образом усиливает ее вкус, а если еще учесть, что мы не варим ее в кастрюле (то есть вкус не уходит в воду), то свекла не просто не теряет во вкусе, а наоборот даже прибавляет. Масло помогает соли и сахару впитаться в свеклу, и поверьте, она становится в разы вкуснее и насыщеннее.

Заворачиваем в фольгу и убираем в духовку на 180-200 градусов. Спустя часик можете тыкнуть свеклу шпажкой. Если входит легко, то готово. Если нет, то готовим дальше.

Обратите внимание на фото. В фольге сухо, а это значит, что все вкусы и соки остались внутри свеклы.

Чистится такая свекла очень просто. слегка подостынет и шкура будет слезать сама. Но не советую чистить ее под холодной водой, ведь именно этого мы избегали.