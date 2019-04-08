Вкусные блины с припеком. Два варианта: сладкие и не сладкие

Можно экспериментировать бесконечно!
Ингредиенты:
яйца
мука
молоко
соль
Для начинки:
Цукини — 1 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Яблоки — 1 шт.
Корица — 0,5 ч. л.
Минтай — 200 г
Приготовление:
Готовим основу для блинов: растираем яйца с солью, затем вливаем молоко. Далее всыпаем муку и перемешиваем. Добавляем соду гашеную гашенной в уксусе, и растительное масло.
Для первой начинки: сладкий перец и цукини нарезаем соломкой. Кладем немного начинки на сковородку, смазанную маслом, заливаем сверху тестом и выпекаем все как обычный блин с двух сторон.
Для сладкой начинки: нарезаем желтые или красные яблоки пластиками, пересыпаем корицей и снова выкладываем на сковороду. Далее наливаем тесто и выпекаем снова с двух сторон.
Приятного аппетита!
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