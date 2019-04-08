Вкусные блины с припеком. Два варианта: сладкие и не сладкие

Можно экспериментировать бесконечно!

Ингредиенты:

яйца

мука

молоко

соль

Для начинки:

Цукини — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Яблоки — 1 шт.

Корица — 0,5 ч. л.

Минтай — 200 г

Приготовление:

Готовим основу для блинов: растираем яйца с солью, затем вливаем молоко. Далее всыпаем муку и перемешиваем. Добавляем соду гашеную гашенной в уксусе, и растительное масло.





Для первой начинки: сладкий перец и цукини нарезаем соломкой. Кладем немного начинки на сковородку, смазанную маслом, заливаем сверху тестом и выпекаем все как обычный блин с двух сторон.

Для сладкой начинки: нарезаем желтые или красные яблоки пластиками, пересыпаем корицей и снова выкладываем на сковороду. Далее наливаем тесто и выпекаем снова с двух сторон.

Приятного аппетита!

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