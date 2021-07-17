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Глазированный картофель. Азиатский десерт для избранных

Глазированный картофель — оригинальное блюдо и очень вкусное, вы просто не сможете оторваться.

Глазированный картофель: ингредиенты

Глазированный картофель

  1. Картофель — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
  3. Подсолнечное масло для обжарки — пол бутылки
  4. Тёмный кунжут — две горсти.

Рецепт приготовления:

  • Картофель нарежьте ломтиками толщиной 1 см.
  • Прогрейте масло до температуры 160 градусов, выложите картофель и обжарьте до румяной корочки.
  • Выложите готовые ломтики на бумажное полотенце.
  • Противень застелите пекарской бумагой и слегка промажьте растительным маслом.
  • В большой сковороде с толстыми стенками прогрейте 1 ст. л  масла, всыпьте сахар, держите так, пока сахар не начнёт превращаться в сироп. После этого сделайте минимальный огонь, не перемешивайте.
  • Выложите обжаренный картофель в сироп и перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт карамелью. Посыпьте кунжутом.
  • Картофель в карамельной массе выложите на противень на расстоянии друг от друга, чтобы они подсохли и корочка стала хрустящей.
  • Когда карамельная глазурь остынет, переложите её на блюдо и подавайте .

Глазированный картофель — странный но очень вкусный десерт.

 

Глазированный картофель. Азиатский десерт для избранных 1
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Приятного аппетита!

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