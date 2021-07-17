Глазированный картофель. Азиатский десерт для избранных

Глазированный картофель — оригинальное блюдо и очень вкусное, вы просто не сможете оторваться.
Глазированный картофель: ингредиенты
- Картофель — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
- Подсолнечное масло для обжарки — пол бутылки
- Тёмный кунжут — две горсти.
Рецепт приготовления:
- Картофель нарежьте ломтиками толщиной 1 см.
- Прогрейте масло до температуры 160 градусов, выложите картофель и обжарьте до румяной корочки.
- Выложите готовые ломтики на бумажное полотенце.
- Противень застелите пекарской бумагой и слегка промажьте растительным маслом.
- В большой сковороде с толстыми стенками прогрейте 1 ст. л масла, всыпьте сахар, держите так, пока сахар не начнёт превращаться в сироп. После этого сделайте минимальный огонь, не перемешивайте.
- Выложите обжаренный картофель в сироп и перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт карамелью. Посыпьте кунжутом.
- Картофель в карамельной массе выложите на противень на расстоянии друг от друга, чтобы они подсохли и корочка стала хрустящей.
- Когда карамельная глазурь остынет, переложите её на блюдо и подавайте .
Глазированный картофель — странный но очень вкусный десерт.
Приятного аппетита!
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