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Компот Мохито: клубничный и малиновый на зиму! Абрикосовая фанта: вкусно и просто

Традиционные фруктовые и ягодные компоты можно сделать еще более оригинальными и вкусными. К примеру, сделать напитки по подобию всем известного Мохито.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • малина, 300 г;
  • лимон, 2 дольки;
  • мята, 5 г;
  • сахар, 120 г;
  • кипяток.

Процесс приготовления

Рецепт даю на 1.5 л банку. С клубникой пропорции такие же, а вот для абрикосового напитка, лимон заменяем апельсином, такое сочетание более подходит к абрикосам.

Ягоды промываем. Если они с вашего сада и вы не обрабатывали урожай токсичными веществами, можно и не мыть.

Раскладываем по стерилизованным банкам ягоды и веточки мяты, дольки лимона или апельсина и заливаем кипятком, накрываем крышками.

Оставляем на 20 минут остывать.

Сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и доводим до кипения, перемешиваем, пока весь сахар не растворится.

Заливаем сироп обратно в банки, плотно закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем полотенцами.

Оставляем остывать и переставляем на хранение в подвал или в кладовку.

Компот Мохито: клубничный и малиновый на зиму! Абрикосовая фанта: вкусно и просто

Напиток получается изумительным, если в стакан положить лед, налить компот и добавить свежую или мороженную зелень мяты, получится основа для любого коктейля.

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