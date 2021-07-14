Компот Мохито: клубничный и малиновый на зиму! Абрикосовая фанта: вкусно и просто

Традиционные фруктовые и ягодные компоты можно сделать еще более оригинальными и вкусными. К примеру, сделать напитки по подобию всем известного Мохито.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

малина, 300 г;

лимон, 2 дольки;

мята, 5 г;

сахар, 120 г;

кипяток.

Процесс приготовления

Рецепт даю на 1.5 л банку. С клубникой пропорции такие же, а вот для абрикосового напитка, лимон заменяем апельсином, такое сочетание более подходит к абрикосам.

Ягоды промываем. Если они с вашего сада и вы не обрабатывали урожай токсичными веществами, можно и не мыть.

Раскладываем по стерилизованным банкам ягоды и веточки мяты, дольки лимона или апельсина и заливаем кипятком, накрываем крышками.

Оставляем на 20 минут остывать.

Сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и доводим до кипения, перемешиваем, пока весь сахар не растворится.

Заливаем сироп обратно в банки, плотно закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем полотенцами.

Оставляем остывать и переставляем на хранение в подвал или в кладовку.