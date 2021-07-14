Компот Мохито: клубничный и малиновый на зиму! Абрикосовая фанта: вкусно и просто

Традиционные фруктовые и ягодные компоты можно сделать еще более оригинальными и вкусными. К примеру, сделать напитки по подобию всем известного Мохито.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- малина, 300 г;
- лимон, 2 дольки;
- мята, 5 г;
- сахар, 120 г;
- кипяток.
Процесс приготовления
Рецепт даю на 1.5 л банку. С клубникой пропорции такие же, а вот для абрикосового напитка, лимон заменяем апельсином, такое сочетание более подходит к абрикосам.
Ягоды промываем. Если они с вашего сада и вы не обрабатывали урожай токсичными веществами, можно и не мыть.
Раскладываем по стерилизованным банкам ягоды и веточки мяты, дольки лимона или апельсина и заливаем кипятком, накрываем крышками.
Оставляем на 20 минут остывать.
Сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар и доводим до кипения, перемешиваем, пока весь сахар не растворится.
Заливаем сироп обратно в банки, плотно закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем полотенцами.
Оставляем остывать и переставляем на хранение в подвал или в кладовку.
Напиток получается изумительным, если в стакан положить лед, налить компот и добавить свежую или мороженную зелень мяты, получится основа для любого коктейля.
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