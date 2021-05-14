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Салат Белорусский вокзал. Про оливье, селёдку под шубой уже никто не напоминает

Салат Белорусский вокзал непременно понравится Вашим родным и друзьям. Он получается очень ароматным и вкусным.

Салат Белорусский вокзал: ингредиенты

Салат Белорусский вокзал

  1. Куриная печень – 190 г. (сто девяносто грамм)
  2. Шампиньоны – 6 шт. (шесть штук)
  3. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  4. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  5. Лук – 1 шт. (одна штука)
  6. Майонез – 30 мл. (тридцать миллилитров)
  7. Растительное масло – 30 мл. (тридцать миллилитров)
  8. Зелень
  9. Перец
  10. Соль

Способ приготовления:

  • Нарежьте мелкими кубиками лук, на крупной тёрке натрите морковь.
  • Лук обжарьте на растительном масле, затем добавьте морковь и тушите всё до готовности.
  • Отварите яйца, остудите и нарежьте мелкими кусочками.
  • Промойте печенье, удалите всё лишнее, выложите на бумажные полотенца, потом нарежьте на небольшие кусочки.
  • Печень обжаривайте 10 минут на растительном масле до готовности.
  • Мелко нарежьте зелень.
  • Нарежьте кусочками зелень и обжарьте до готовности.
  • Все продукты остудите и смешайте.
  • Салат заправьте майонезом или сметаной, можете посолить. Ещё добавьте ароматные приправы.

Салат Белорусский вокзал украсит Ваш праздничный стол.

Салат Белорусский вокзал. Про оливье, селёдку под шубой уже никто не напоминает 2

Приятного аппетита!

 

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