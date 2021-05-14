Салат Белорусский вокзал. Про оливье, селёдку под шубой уже никто не напоминает

Салат Белорусский вокзал непременно понравится Вашим родным и друзьям. Он получается очень ароматным и вкусным.
Салат Белорусский вокзал: ингредиенты
- Куриная печень – 190 г. (сто девяносто грамм)
- Шампиньоны – 6 шт. (шесть штук)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Майонез – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Растительное масло – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Зелень
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте мелкими кубиками лук, на крупной тёрке натрите морковь.
- Лук обжарьте на растительном масле, затем добавьте морковь и тушите всё до готовности.
- Отварите яйца, остудите и нарежьте мелкими кусочками.
- Промойте печенье, удалите всё лишнее, выложите на бумажные полотенца, потом нарежьте на небольшие кусочки.
- Печень обжаривайте 10 минут на растительном масле до готовности.
- Мелко нарежьте зелень.
- Нарежьте кусочками зелень и обжарьте до готовности.
- Все продукты остудите и смешайте.
- Салат заправьте майонезом или сметаной, можете посолить. Ещё добавьте ароматные приправы.
Салат Белорусский вокзал украсит Ваш праздничный стол.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии