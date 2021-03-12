Узнала зачем острая колючая сторона на терке. Совсем не для чистки рыбы, как многие думают

Многие пользуются десятками лет терками на кухне и по сей день не знают, для чего предназначены некоторые ее стороны.

Ошибочное использование этой стороны

Некоторые используют колючую терку для измельчения чеснока и овощей, картофеля. Но ее потом просто не отмоешь.

Другие чистят рыбу, но и этот способ не очень хорош.

Зачем нужна эта самая мелкая и колючая сторона терки

А ответила мне на этот вопрос моя престарелая тетушка. Оказывается советские хозяйки терли на этой стороне овощи и фрукты, чтобы затем выжать из них сок. Получалось такое пюре, которое давали малышам и сами пили.

Многие отказывались от такого способа приготовления пюре: все терки металлические и если тереть яблоки, то ничего полезного в таком соке уже не будет.

Из-за того, что сторону терки перестали использовать и забылось ее прямое назначение.

Сегодня есть масса приспособлений для сока и готовки пюре, поэтому с помощью терки можно измельчать сухарики на панировку, измельчать специи, орехи и натирать цедру цитрусовых.

А чтобы быстро и просто очистить терку, можно использовать старую зубную щетку.

Как принято говорить всю жизнь живи — всю жизнь учись.

А может быть Вам известны другие хитрости в отношении этой стороны тёрки?