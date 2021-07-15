Пирог Лень-матушка. Легкая в приготовлении выпечка на каждый день

Пирог Лень-матушка получается очень нежным и невероятно вкусным.
Пирог Лень-матушка: ингредиенты
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Изюм – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Очищенный грецкий орех – 1 ст. (один стакан)
- Варёная сгущёнка – 1 б. (одна банка)
- Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Способ приготовления:
- В миску переложите 2/3 банки сгущёнки.
- Отправьте туда сахар и яйца, взбейте миксером.
- Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, замешайте однородное тесто.
- Крупно порубите орехи. Засыпьте половину в тесто, добавьте изюм и перемешайте.
- Тесто вылейте в смазанную и проложенную пергаментом форму.
- Пеките примерно 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Пока печётся пирог, молоко и оставшуюся сгущёнку поместите в ковшик, нагрейте и доведите до однородности.
- Не остужая и не вынимая из формы готовый пирог, полейте полученным кремом и посыпьте оставленными орехами.
- Дайте настояться при комнатной температуре пару часов.
Пирог Лень-матушка — легко и просто.
Пеките на здоровье!
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