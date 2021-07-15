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Пирог Лень-матушка. Легкая в приготовлении выпечка на каждый день

Пирог Лень-матушка получается очень нежным и невероятно вкусным.

Пирог Лень-матушка: ингредиенты

Пирог Лень-матушка

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Изюм – 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Очищенный грецкий орех – 1 ст. (один стакан)
  6. Варёная сгущёнка – 1 б. (одна банка)
  7. Молоко – 100 мл. (сто миллилитров)
  8. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

  • В миску переложите 2/3 банки сгущёнки.
  • Отправьте туда сахар и яйца, взбейте миксером.
  • Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку, замешайте однородное тесто.
  • Крупно порубите орехи. Засыпьте половину в тесто, добавьте изюм и перемешайте.
  • Тесто вылейте в смазанную и проложенную пергаментом форму.
  • Пеките примерно 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  • Пока печётся пирог, молоко и оставшуюся сгущёнку поместите в ковшик, нагрейте и доведите до однородности.
  • Не остужая и не вынимая из формы готовый пирог, полейте полученным кремом и посыпьте оставленными орехами.
  • Дайте настояться при комнатной температуре пару часов.

Пирог Лень-матушка — легко и просто.

Пирог Лень-матушка. Легкая в приготовлении выпечка на каждый день 2

Пеките на здоровье!

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