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Мясной рулет по-цыгански. Вкусная холодная закуска, которую приготовить проще простого

Мясной рулет по-цыгански готовится довольно просто, а результат превзойдёт все ожидания.

Мясной рулет по-цыгански: ингредиенты

Мясной рулет по-цыгански

Ингредиенты для рулета:

  1. Грудинка — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  4. Чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  6. Острый красный перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Ингредиенты для варки:

  1. Вода — 2 л. (два литра)
  2. Лук — 1 шт. (одна штука)
  3. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  4. Чешуя с 5 луковиц
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6. Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
  7. Чёрный перец горошком — 20-30 шт. (двадцать-тридцать штук)

Ингредиенты для приправы:

  1. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  2. Соевый соус — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  3. Щепотка чёрного перца
  4. Чеснок — 2 з. (два зубчика)

 Способ приготовления:

Мясной рулет по-цыгански. Вкусная холодная закуска, которую приготовить проще простого 4

  • Разрежьте грудинку пополам как книжку, не дорезая до конца около пол сантиметра. Затем хорошо пройдитесь по мясу молоточком с двух сторон чтобы рулет был мягким.
  • Натрите на мелкой тёрке сыр, кориандр, чёрный перец и красный острый перец измельчите в ступе, добавьте к ним соль и перемешайте. Мясо со всех сторон натрите специями, сверху посыпьте мясо измельчённым чесноком.
  • Сверните мясо в плотный рулет, туго перевяжите кулинарной нитью, заверните в рулет и поставьте в холодильник на ночь мариноваться.
  • Наутро влейте воду в большой казан, добавьте туда шелуху луковиц, одну луковицу, чёрный перец горошком, лавровый лист и зубчики чеснока. После того, как вода закипит, поместите в казан рулет. Затем добавьте столовую ложку соли.
  • На медленном огне готовьте 1,5 часа, затем переверните рулет и варите ещё 1,5 часа под закрытой крышкой.
  • С готового рулета сразу снимите верёвку. Чеснок, соевый соус, паприку и щепотку чёрного перца  добавьте в отдельную ёмкость. Приправу тщательно перемешайте и затем смажьте ею готовый рулет.

Мясной рулет по-цыгански. Вкусная холодная закуска, которую приготовить проще простого 5

Мясной рулет по-цыгански готов!

Мясной рулет по-цыгански. Вкусная холодная закуска, которую приготовить проще простого 6

Приятного аппетита!

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