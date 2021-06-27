Мясной рулет по-цыгански. Вкусная холодная закуска, которую приготовить проще простого

Мясной рулет по-цыгански готовится довольно просто, а результат превзойдёт все ожидания.
Мясной рулет по-цыгански: ингредиенты
Ингредиенты для рулета:
- Грудинка — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Острый красный перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Ингредиенты для варки:
- Вода — 2 л. (два литра)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чешуя с 5 луковиц
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Лавровый лист — 2 шт. (две штуки)
- Чёрный перец горошком — 20-30 шт. (двадцать-тридцать штук)
Ингредиенты для приправы:
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соевый соус — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Щепотка чёрного перца
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
Способ приготовления:
- Разрежьте грудинку пополам как книжку, не дорезая до конца около пол сантиметра. Затем хорошо пройдитесь по мясу молоточком с двух сторон чтобы рулет был мягким.
- Натрите на мелкой тёрке сыр, кориандр, чёрный перец и красный острый перец измельчите в ступе, добавьте к ним соль и перемешайте. Мясо со всех сторон натрите специями, сверху посыпьте мясо измельчённым чесноком.
- Сверните мясо в плотный рулет, туго перевяжите кулинарной нитью, заверните в рулет и поставьте в холодильник на ночь мариноваться.
- Наутро влейте воду в большой казан, добавьте туда шелуху луковиц, одну луковицу, чёрный перец горошком, лавровый лист и зубчики чеснока. После того, как вода закипит, поместите в казан рулет. Затем добавьте столовую ложку соли.
- На медленном огне готовьте 1,5 часа, затем переверните рулет и варите ещё 1,5 часа под закрытой крышкой.
- С готового рулета сразу снимите верёвку. Чеснок, соевый соус, паприку и щепотку чёрного перца добавьте в отдельную ёмкость. Приправу тщательно перемешайте и затем смажьте ею готовый рулет.
Мясной рулет по-цыгански готов!
Приятного аппетита!
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