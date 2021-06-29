Вкуснее вы еще не ели. Кабачки «Особенные» уже готовят так все мои знакомые

Маринованные кабачки с лимонным соком получаются оригинальными, с пикантными нотками. Я часто делаю такую закуску на праздничный стол, всегда нравится гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 – 3 шт;

укроп, петрушка и другая зелень, чеснок по вкусу;

лимонный сок, 3 – 4 ст.л;

соль.

Процесс приготовления

Кабачки режем на две части, потом на пластины. Тонко резать не нужно, пусть будут около 0.7 см.

Обжариваем с двух сторон до румяности.

Измельчаем зелень, чеснок и смешиваем с лимонным соком и солью.

В емкость укладываем обжаренные ломтики кабачков, пересыпаем каждый слой зеленью с соком лимона.

Накрываем емкость и отправляем в холодильник на 30 минут.

Закуска получается свежей, ароматной. Если не любите много растительного масла в кабачках, тогда можно запечь в духовке, просто сбрызнув каждый ломтик нерафинированным растительным маслом – оно придает маринованным овощам прекрасный вкус.

Таким образом можно сделать и баклажаны или сладкий красный перец.