Вкуснее вы еще не ели. Кабачки «Особенные» уже готовят так все мои знакомые

Маринованные кабачки с лимонным соком получаются оригинальными, с пикантными нотками. Я часто делаю такую закуску на праздничный стол, всегда нравится гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 – 3 шт;
- укроп, петрушка и другая зелень, чеснок по вкусу;
- лимонный сок, 3 – 4 ст.л;
- соль.
Процесс приготовления
Кабачки режем на две части, потом на пластины. Тонко резать не нужно, пусть будут около 0.7 см.
Обжариваем с двух сторон до румяности.
Измельчаем зелень, чеснок и смешиваем с лимонным соком и солью.
В емкость укладываем обжаренные ломтики кабачков, пересыпаем каждый слой зеленью с соком лимона.
Накрываем емкость и отправляем в холодильник на 30 минут.
Закуска получается свежей, ароматной. Если не любите много растительного масла в кабачках, тогда можно запечь в духовке, просто сбрызнув каждый ломтик нерафинированным растительным маслом – оно придает маринованным овощам прекрасный вкус.
Таким образом можно сделать и баклажаны или сладкий красный перец.
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