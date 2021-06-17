Рецепт из картофеля! Даже остыть не успеет: быстро, сочно и вкусно

Картофельный пирог с мясом

Ингредиенты:

картофель –1 кг,

лук – 1 шт.,

чеснок – 2-4 зубчика,

мясной фарш – 0,5 кг

яйца – 5 шт.

твердый сыр – 100 гр.

Приготовление:

Почищенный и вымытый картофель нарезаем кружочками толщиной 0,5 см, делаем продольные разрезы. Измельчаем картофель, чтобы получились маленькие кубики. Возможно, вы захотите сэкономить время и натереть картофель на терке. Но в таком случае нарушится текстура блюда.

Наливаем на раскаленную сковороду с высоким краем чуть-чуть растительного масла. Отправляем туда нарезанный картофель. Перемешиваем и обжариваем на среднем пламени. Задача – не зажарить картошку, а протушить до готовности. На это потребуется минут 10-15 (в зависимости от сорта картофеля).

Снимаем сковороду с огня. Перекладываем картофель в объемную емкость, чтобы дать ему остыть.

Почищенную луковицу мелко нарезаем.

Зубчики чеснока раздавливаем ножом и тоже мелко нарезаем.

Отправляем сковороду на огонь, наливаем чуть-чуть растительного масла и отправляем туда лук и чеснок. Перемешиваем и обжариваем до полупрозрачного состояния.

Выкладываем в сковороду мясной фарш. Перемешиваем фарш с луком и чесноком и обжариваем на среднем пламени до готовности.

За 5 мин. да конца жарки посыпаем фарш солью, черным и красным молотым перцем, смесью ароматных трав.

Перемешиваем и убираем с плиты.

В глубокую емкость разбиваем 5 яиц. Добавляем соль, черный молотый перец, приправы для картофеля (по желанию). Перемешиваем смесь венчиком / вилкой. Взбивать яйца не нужно. Достаточно перемешать до однородного состояния.

Выливаем яичную смесь в слегка остывший картофель.

Сыр натираем на мелкой терке.

Наливаем чуть-чуть растительного масла на сковороду и при помощи кисти распределяем его по дну и бортам сковороды. Выкладываем ½ яично-картофельной смеси и распределяем по сковороде.

Сверху посыпаем половиной тертого сыра.

Выкладываем фарш и распределяем по форме. Сверху посыпаем оставшимся тертым сыром.

Выливаем на фарш оставшуюся яично-картофельную смесь. Распределяем и отправляем на средний огонь. Жарим под крышкой 5-7 мин.

Чтобы перевернуть пирог, берем плоскую широкую тарелку и смазываем растительным маслом. Накрываем ею сковороду, быстро переворачиваем и перекладываем не прожаренной стороной на сковороду. Жарим под крышкой на среднем пламени еще 7 минут.