Рецепт из картофеля! Даже остыть не успеет: быстро, сочно и вкусно

Картофельный пирог с мясом
Ингредиенты:
картофель –1 кг,
лук – 1 шт.,
чеснок – 2-4 зубчика,
мясной фарш – 0,5 кг
яйца – 5 шт.
твердый сыр – 100 гр.
Приготовление:
Почищенный и вымытый картофель нарезаем кружочками толщиной 0,5 см, делаем продольные разрезы. Измельчаем картофель, чтобы получились маленькие кубики. Возможно, вы захотите сэкономить время и натереть картофель на терке. Но в таком случае нарушится текстура блюда.
Наливаем на раскаленную сковороду с высоким краем чуть-чуть растительного масла. Отправляем туда нарезанный картофель. Перемешиваем и обжариваем на среднем пламени. Задача – не зажарить картошку, а протушить до готовности. На это потребуется минут 10-15 (в зависимости от сорта картофеля).
Снимаем сковороду с огня. Перекладываем картофель в объемную емкость, чтобы дать ему остыть.
Почищенную луковицу мелко нарезаем.
Зубчики чеснока раздавливаем ножом и тоже мелко нарезаем.
Отправляем сковороду на огонь, наливаем чуть-чуть растительного масла и отправляем туда лук и чеснок. Перемешиваем и обжариваем до полупрозрачного состояния.
Выкладываем в сковороду мясной фарш. Перемешиваем фарш с луком и чесноком и обжариваем на среднем пламени до готовности.
За 5 мин. да конца жарки посыпаем фарш солью, черным и красным молотым перцем, смесью ароматных трав.Перемешиваем и убираем с плиты.
В глубокую емкость разбиваем 5 яиц. Добавляем соль, черный молотый перец, приправы для картофеля (по желанию). Перемешиваем смесь венчиком / вилкой. Взбивать яйца не нужно. Достаточно перемешать до однородного состояния.
Выливаем яичную смесь в слегка остывший картофель.
Сыр натираем на мелкой терке.
Наливаем чуть-чуть растительного масла на сковороду и при помощи кисти распределяем его по дну и бортам сковороды. Выкладываем ½ яично-картофельной смеси и распределяем по сковороде.
Сверху посыпаем половиной тертого сыра.
Выкладываем фарш и распределяем по форме. Сверху посыпаем оставшимся тертым сыром.
Выливаем на фарш оставшуюся яично-картофельную смесь. Распределяем и отправляем на средний огонь. Жарим под крышкой 5-7 мин.
Чтобы перевернуть пирог, берем плоскую широкую тарелку и смазываем растительным маслом. Накрываем ею сковороду, быстро переворачиваем и перекладываем не прожаренной стороной на сковороду. Жарим под крышкой на среднем пламени еще 7 минут.
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