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Салат с сайрой и яйцом. Приятного напоминание из времен СССР

Салат с сайрой и яйцом получается нежным и вкусным. Он прекрасно красит ваш праздничный стол.

Салат с сайрой и яйцом: ингредиенты

Салат с сайрой и яйцом. Приятного напоминание из времен СССР 2

  1. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  2. Консервированная сайра – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  3. Кукуруза – 150-200 г. (сто пятьдеасят-триста грамм)
  4. Средний огурец – 1 шт. (одна штука)
  5. Майонез
  6. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Разомните вилкой рыбу так, чтобы не осталось больших кусочков.
  • Нарежьте кубиками варёные яйца и переложите в ёмкость с сайрой. Сюда же переложите консервированную кукурузу.
  • Небольшими кусочками нарежьте огурец и отправьте в ёмкость с остальными ингредиентами.
  • Заправьте салат майонезом или любым растительным маслом.

Салат с сайрой и яйцом — очень вкусно и сытно.

Салат с сайрой и яйцом

Приятного аппетита!

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