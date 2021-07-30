Салат с сайрой и яйцом. Приятного напоминание из времен СССР

Салат с сайрой и яйцом получается нежным и вкусным. Он прекрасно красит ваш праздничный стол.
Салат с сайрой и яйцом: ингредиенты
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Консервированная сайра – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Кукуруза – 150-200 г. (сто пятьдеасят-триста грамм)
- Средний огурец – 1 шт. (одна штука)
- Майонез
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Разомните вилкой рыбу так, чтобы не осталось больших кусочков.
- Нарежьте кубиками варёные яйца и переложите в ёмкость с сайрой. Сюда же переложите консервированную кукурузу.
- Небольшими кусочками нарежьте огурец и отправьте в ёмкость с остальными ингредиентами.
- Заправьте салат майонезом или любым растительным маслом.
Салат с сайрой и яйцом — очень вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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