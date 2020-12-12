Вкусный торт за 30 минут. Простой рецепт без раскатки коржей

Медовик – это один из самых популярных и любимых тортов у многих сладкоежек, ведь вкус и аромат меда, делает этот десерт очень оригинальным и своеобразным. Этим быстрым и простым рецептом я пользуюсь уже давно и еще ни разу он меня не подводил, всегда получается идеально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 420 г;
- мед, 200 г;
- яйца, 4 шт;
- сахар, 80 г;
- сода, 1 ч.л;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- масло сливочное, 180 г.
Для приготовления крема необходимо:
- сгущенка вареная, 1 банка;
- сметана, 400 г.
Процесс приготовления
Растопленный мед смешиваем с сахаром, солью, содой, сахаром, размягченным сливочным маслом.
Ставим емкость на средний огонь и доводим массу до однородности.
Снимаем с плиты и остужаем до комнатной температуры.
Добавляем яйца и просто вилкой или венчиком перемешиваем массу, чтобы яйца хорошо смешались с остальной смесью.
Муку просеиваем и всыпаем в массу, добавляем разрыхлитель и все очень хорошо вымешиваем венчиком или вилкой.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем треть или четверть теста и запекаем при 190 градусах около 10 минут.
Совет: тесто хорошо распределяется по пергаменту силиконовой лопаткой, поэтому пока один корж выпекается, вы можете на столе положить лист пергамента и выложить еще часть теста.Из такого объема теста вы можете сделать 3 или 4 коржа.
Теплые коржи обрезаем по краям, равняем их. Обрезки измельчаем при помощи блендера.
Коржи режем на 2 части.
Смешиваем сгущенку со сметаной венчиком или миксером.
Смазываем коржи кремом (2 – 3 ст.л на каждый) и формируем торт.
Смазываем торт сверху и по бокам, обсыпаем крошкой.
Отправляем торт в холодильник на 1 – 4 часа.
Торт получается очень мягким и ему нет необходимости слишком долго настаиваться – сами коржи мягкие и быстро пропитываются.
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