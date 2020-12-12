Вкусный торт за 30 минут. Простой рецепт без раскатки коржей

Медовик – это один из самых популярных и любимых тортов у многих сладкоежек, ведь вкус и аромат меда, делает этот десерт очень оригинальным и своеобразным. Этим быстрым и простым рецептом я пользуюсь уже давно и еще ни разу он меня не подводил, всегда получается идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 420 г;

мед, 200 г;

яйца, 4 шт;

сахар, 80 г;

сода, 1 ч.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

масло сливочное, 180 г.

Для приготовления крема необходимо:

сгущенка вареная, 1 банка;

сметана, 400 г.

Процесс приготовления

Растопленный мед смешиваем с сахаром, солью, содой, сахаром, размягченным сливочным маслом.

Ставим емкость на средний огонь и доводим массу до однородности.

Снимаем с плиты и остужаем до комнатной температуры.

Добавляем яйца и просто вилкой или венчиком перемешиваем массу, чтобы яйца хорошо смешались с остальной смесью.

Муку просеиваем и всыпаем в массу, добавляем разрыхлитель и все очень хорошо вымешиваем венчиком или вилкой.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем треть или четверть теста и запекаем при 190 градусах около 10 минут.

Совет: тесто хорошо распределяется по пергаменту силиконовой лопаткой, поэтому пока один корж выпекается, вы можете на столе положить лист пергамента и выложить еще часть теста. Из такого объема теста вы можете сделать 3 или 4 коржа.

Теплые коржи обрезаем по краям, равняем их. Обрезки измельчаем при помощи блендера.

Коржи режем на 2 части.

Смешиваем сгущенку со сметаной венчиком или миксером.

Смазываем коржи кремом (2 – 3 ст.л на каждый) и формируем торт.

Смазываем торт сверху и по бокам, обсыпаем крошкой.

Отправляем торт в холодильник на 1 – 4 часа.

Торт получается очень мягким и ему нет необходимости слишком долго настаиваться – сами коржи мягкие и быстро пропитываются.