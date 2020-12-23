Холодец из говяжьих ножек: вкусных холодец на праздничный стол

Холодец из говяжьих ножек получается очень и очень вкусным! В нашем доме такой холодец уходит на ура! Готовить не сложно, хотя и займет ваше время. Но оно того стоит.
Холодец из говяжьих ножек: ингредиенты
- 5 (два с половиной) кг – говядины
- 5 (пять с половиной) л – воды
- 2 (две) шт – лаврового листа
- 120 (сто двадцать) гр – лука
- 6 (шесть) зубчиков – чеснока
- 1 (одна) ст. ложка – соли
- 1 (одна) ч. ложка -черного молотого перца
Холодец из говяжьих ножек: рецепт
- Ножку тщательно промойте. Разделите ее на три части. Часть копыта отрежьте и нарежьте пополам
- Большую кастрюлю наполните холодной водой, погрузите ножку полностью, и доведите до кипения
- Пену снимайте постоянно
- Бульон станет позже прозрачным. Убавьте огонь и варите
- Часа 4 варите
- Потом в кастрюлю положите мясо. Доведите до кипения и варите тридцать минут с открытой крышкой. Потом убавьте огонь и варите с закрытой крышкой полтора часа
- Затем добавьте соль, крупную луковицу, очищенную конечно, лаврушку. Варите полчаса
- Выньте из кастрюли ножку и мясо. Бульон процедите
- Бульон отправьте на медленный огонь. И добавьте к нему чеснок
- Мясо разделите на волокна и положите в кастрюлю к бульону. Варите минут 10
- Разлейте холодец по формам и присыпьте перцем. Отправьте в холодильник желательно на ночь
Холодец из говяжьих ножек готов!
Красота и вкуснятина!
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