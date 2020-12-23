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Холодец из говяжьих ножек: вкусных холодец на праздничный стол

Холодец из говяжьих ножек получается очень и очень вкусным! В нашем доме такой холодец уходит на ура! Готовить не сложно, хотя и займет ваше время. Но оно того стоит.

Холодец из говяжьих ножек: ингредиенты

Холодец из говяжьих ножек

  1. 5 (два с половиной) кг – говядины
  2. 5 (пять с половиной) л – воды
  3. 2 (две) шт – лаврового листа
  4. 120 (сто двадцать) гр – лука
  5. 6 (шесть) зубчиков – чеснока
  6. 1 (одна) ст. ложка – соли
  7. 1 (одна) ч. ложка -черного молотого перца

Холодец из говяжьих ножек: рецепт

Холодец из говяжьих ножек

  • Ножку тщательно промойте. Разделите ее на три части. Часть копыта отрежьте и нарежьте пополам
  • Большую кастрюлю наполните холодной водой, погрузите ножку полностью, и доведите до кипения
  • Пену снимайте постоянно
  • Бульон станет позже прозрачным. Убавьте огонь и варите
  • Часа 4 варите
  • Потом в кастрюлю положите мясо. Доведите до кипения и варите тридцать минут с открытой крышкой. Потом убавьте огонь и варите с закрытой крышкой полтора часа
  • Затем добавьте соль, крупную луковицу, очищенную конечно, лаврушку. Варите полчаса
  • Выньте из кастрюли ножку и мясо. Бульон процедите
  • Бульон отправьте на медленный огонь. И добавьте к нему чеснок
  • Мясо разделите на волокна и положите в кастрюлю к бульону. Варите минут 10
  • Разлейте холодец по формам и присыпьте перцем.
    Отправьте в холодильник желательно на ночь

Холодец из говяжьих ножек готов!

Холодец из говяжьих ножек

Красота и вкуснятина!

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