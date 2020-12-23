Холодец из говяжьих ножек: вкусных холодец на праздничный стол

Холодец из говяжьих ножек получается очень и очень вкусным! В нашем доме такой холодец уходит на ура! Готовить не сложно, хотя и займет ваше время. Но оно того стоит.

Холодец из говяжьих ножек: ингредиенты

5 (два с половиной) кг – говядины 5 (пять с половиной) л – воды 2 (две) шт – лаврового листа 120 (сто двадцать) гр – лука 6 (шесть) зубчиков – чеснока 1 (одна) ст. ложка – соли 1 (одна) ч. ложка -черного молотого перца

Холодец из говяжьих ножек: рецепт

Ножку тщательно промойте. Разделите ее на три части. Часть копыта отрежьте и нарежьте пополам

Большую кастрюлю наполните холодной водой, погрузите ножку полностью, и доведите до кипения

Пену снимайте постоянно

Бульон станет позже прозрачным. Убавьте огонь и варите

Часа 4 варите

Потом в кастрюлю положите мясо. Доведите до кипения и варите тридцать минут с открытой крышкой. Потом убавьте огонь и варите с закрытой крышкой полтора часа

Затем добавьте соль, крупную луковицу, очищенную конечно, лаврушку. Варите полчаса

Выньте из кастрюли ножку и мясо. Бульон процедите

Бульон отправьте на медленный огонь. И добавьте к нему чеснок

Мясо разделите на волокна и положите в кастрюлю к бульону. Варите минут 10

Разлейте холодец по формам и присыпьте перцем. Отправьте в холодильник желательно на ночь

Холодец из говяжьих ножек готов!

Красота и вкуснятина!