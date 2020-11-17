Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

В последнее время постоянно покупаю кукурузу в банке! Расскажу, что я из нее готовлю

Простейший рецепт оладий из кукурузы. Все делается быстро, а получается вкусно, причем, как в холодном, так и в горячем виде. Отлично подходит для быстрого завтрака или перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • жидкость от кукурузы, 60 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 120г;
  • соль.

Процесс приготовления

Открываем банку кукурузы и сливаем в емкость жидкость.

Смешиваем жидкость с яйцом до однородности.

Солим по вкусу и перемешиваем.

Всыпаем кукурузу и перемешиваем.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто. Оставляем его на 5 – 7 минут.

В последнее время постоянно покупаю кукурузу в банке! Расскажу, что я из нее готовлю

Разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто.

В последнее время постоянно покупаю кукурузу в банке! Расскажу, что я из нее готовлю

Обжариваем оладьи с двух сторон на небольшом огне до румяности.

В последнее время постоянно покупаю кукурузу в банке! Расскажу, что я из нее готовлю

Подаю я такие оладьи со сметаной или подаю к основным блюдам в качестве хлебной лепешки. Сочетается все просто идеально и получается очень сытный обед или ужин.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх