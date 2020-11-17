В последнее время постоянно покупаю кукурузу в банке! Расскажу, что я из нее готовлю

Простейший рецепт оладий из кукурузы. Все делается быстро, а получается вкусно, причем, как в холодном, так и в горячем виде. Отлично подходит для быстрого завтрака или перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кукуруза консервированная, 1 банка;

жидкость от кукурузы, 60 мл;

яйцо, 1 шт;

мука, 120г;

соль.

Процесс приготовления

Открываем банку кукурузы и сливаем в емкость жидкость.

Смешиваем жидкость с яйцом до однородности.

Солим по вкусу и перемешиваем.

Всыпаем кукурузу и перемешиваем.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто. Оставляем его на 5 – 7 минут.

Разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто.

Обжариваем оладьи с двух сторон на небольшом огне до румяности.