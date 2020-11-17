В последнее время постоянно покупаю кукурузу в банке! Расскажу, что я из нее готовлю

Простейший рецепт оладий из кукурузы. Все делается быстро, а получается вкусно, причем, как в холодном, так и в горячем виде. Отлично подходит для быстрого завтрака или перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- жидкость от кукурузы, 60 мл;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 120г;
- соль.
Процесс приготовления
Открываем банку кукурузы и сливаем в емкость жидкость.
Смешиваем жидкость с яйцом до однородности.
Солим по вкусу и перемешиваем.
Всыпаем кукурузу и перемешиваем.
Всыпаем муку и вымешиваем тесто. Оставляем его на 5 – 7 минут.
Разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем тесто.
Обжариваем оладьи с двух сторон на небольшом огне до румяности.
Подаю я такие оладьи со сметаной или подаю к основным блюдам в качестве хлебной лепешки. Сочетается все просто идеально и получается очень сытный обед или ужин.
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