Показываю, какую вкусноту из творога я готовлю на завтрак вместо сырников: проще и быстрее получается

Если вам надоело тратить время на готовку сырников, советую попробовать мой рецепт этого вкусного и полезного блюда – творожные лепешки. Все делается быстрее, получается намного вкуснее сырников.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, около 300 г;

яйца, 2 шт;

кефир теплый, 500 мл;

мука, около 250 г;

зелень, соль;

сода, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Кефир и творог заранее вынимаем из холодильника – они должны быть комнатной температуры.

Смешиваем кефир с яйцами, солью, перцем.

Зелень мелко рубим и добавляем в кефир.

Добавляем творог и перемешиваем.

Совет: зелень берите любую по вкусу. Я добавляю укроп, петрушку и зеленый лук.

Муку просеиваю, смешиваю с содой и всыпаю в массу. Вымешиваю тесто.

Сковороду смазываю растительным маслом и выкладываю тесто по дну сковороды.

Обжариваем лепешки на небольшом огне под крышкой. Переворачиваем и обжариваем до румяности вторую сторону.

Когда складываю стопочкой, перемазываю сливочным маслом, но это по вкусу.