Показываю, какую вкусноту из творога я готовлю на завтрак вместо сырников: проще и быстрее получается

Если вам надоело тратить время на готовку сырников, советую попробовать мой рецепт этого вкусного и полезного блюда – творожные лепешки. Все делается быстрее, получается намного вкуснее сырников.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, около 300 г;
- яйца, 2 шт;
- кефир теплый, 500 мл;
- мука, около 250 г;
- зелень, соль;
- сода, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Кефир и творог заранее вынимаем из холодильника – они должны быть комнатной температуры.
Смешиваем кефир с яйцами, солью, перцем.
Зелень мелко рубим и добавляем в кефир.
Добавляем творог и перемешиваем.
Совет: зелень берите любую по вкусу. Я добавляю укроп, петрушку и зеленый лук.
Муку просеиваю, смешиваю с содой и всыпаю в массу. Вымешиваю тесто.
Сковороду смазываю растительным маслом и выкладываю тесто по дну сковороды.
Обжариваем лепешки на небольшом огне под крышкой. Переворачиваем и обжариваем до румяности вторую сторону.
Когда складываю стопочкой, перемазываю сливочным маслом, но это по вкусу.
Такие ароматные и вкусные лепешки можно еще делать и для пикника с разной намазкой. К примеру, много зелени и чеснока порубить, заправить с майонезом.
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