Скатерть-Самобранка

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Показываю, какую вкусноту из творога я готовлю на завтрак вместо сырников: проще и быстрее получается

Если вам надоело тратить время на готовку сырников, советую попробовать мой рецепт этого вкусного и полезного блюда – творожные лепешки. Все делается быстрее, получается намного вкуснее сырников.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, около 300 г;
  • яйца, 2 шт;
  • кефир теплый, 500 мл;
  • мука, около 250 г;
  • зелень, соль;
  • сода, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Кефир и творог заранее вынимаем из холодильника – они должны быть комнатной температуры.

Смешиваем кефир с яйцами, солью, перцем.

Зелень мелко рубим и добавляем в кефир.

Добавляем творог и перемешиваем.

Совет: зелень берите любую по вкусу. Я добавляю укроп, петрушку и зеленый лук.

Муку просеиваю, смешиваю с содой и всыпаю в массу. Вымешиваю тесто.

Сковороду смазываю растительным маслом и выкладываю тесто по дну сковороды.

Обжариваем лепешки на небольшом огне под крышкой. Переворачиваем и обжариваем до румяности вторую сторону.

Когда складываю стопочкой, перемазываю сливочным маслом, но это по вкусу.

Показываю, какую вкусноту из творога я готовлю на завтрак вместо сырников: проще и быстрее получается

Такие ароматные и вкусные лепешки можно еще делать и для пикника с разной намазкой. К примеру, много зелени и чеснока порубить, заправить с майонезом.

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