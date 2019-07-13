Куриное филе приготовленное в лучших традициях Востока

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г куриного филе;

2 яйца;

3 луковицы;

зубок чеснока;

50 г муки;

60 г сливочного масла;

200 мл воды;

1 ч. л. лимонного сока;

зелень;

перец молотый, специи к курице, соль – по вкусу;

растительное масло.

Приготовление блюда:

Филе курицы моют, обсушивают. Нарезают небольшими порционными кусками. Перекладывают в глубокую миску.

Чеснок, измельчённый удобным способом, смешивают с лимонным соком, водой, рубленым розмарином, петрушкой, укропом.

Курятину заливают получившимся маринадом. Миску затягивают пищевой плёнкой и ставят в холодильник на 2 часа.

Лук чистят, моют, режут очень мелко. Пассеруют в сливочном масле до лёгкого золотистого оттенка.

Яйца взбивают в стакане блендера. Добавляют специи, соль, пассерованный лук. Всё хорошо перемешивают.

Кусочки замаринованного мяса обваливают поочерёдно в муке, а после — в луковом кляре. Жарят на среднем огне в небольшом количестве постного масла с двух сторон до получения нежной румяной корочки.



Включают духовку на 160 градусов. Противень смазывают маслом.

Прямо со сковороды порционные кусочки курицы по-арабски перекладывают на противень с бортиками. Поливают остатками лукового кляра. Запекают 15 минут.

Идеальным гарниром к запечённой в духовке курице по-арабски будет отварной картофель, приготовленные на гриле овощи, рис.