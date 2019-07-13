Куриное филе приготовленное в лучших традициях Востока

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г куриного филе;
2 яйца;
3 луковицы;
зубок чеснока;
50 г муки;
60 г сливочного масла;
200 мл воды;
1 ч. л. лимонного сока;
зелень;
перец молотый, специи к курице, соль – по вкусу;
растительное масло.
Приготовление блюда:
Филе курицы моют, обсушивают. Нарезают небольшими порционными кусками. Перекладывают в глубокую миску.
Чеснок, измельчённый удобным способом, смешивают с лимонным соком, водой, рубленым розмарином, петрушкой, укропом.
Курятину заливают получившимся маринадом. Миску затягивают пищевой плёнкой и ставят в холодильник на 2 часа.
Лук чистят, моют, режут очень мелко. Пассеруют в сливочном масле до лёгкого золотистого оттенка.
Яйца взбивают в стакане блендера. Добавляют специи, соль, пассерованный лук. Всё хорошо перемешивают.
Кусочки замаринованного мяса обваливают поочерёдно в муке, а после — в луковом кляре. Жарят на среднем огне в небольшом количестве постного масла с двух сторон до получения нежной румяной корочки.
Включают духовку на 160 градусов. Противень смазывают маслом.
Прямо со сковороды порционные кусочки курицы по-арабски перекладывают на противень с бортиками. Поливают остатками лукового кляра. Запекают 15 минут.
Идеальным гарниром к запечённой в духовке курице по-арабски будет отварной картофель, приготовленные на гриле овощи, рис.
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии