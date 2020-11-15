Буженина из индейки: очень вкусное и нежное мясо

Буженина из индейки – мясо получается невероятно нежным. Оно буквально тает во рту. Обязательно запекайте в фольге. Так сохранятся все соки.

Буженина из индейки: ингредиенты

2 (два) зубчика – чеснока 1 (один) кг – филе индейки перец и соль по вкусу сухие специи и лавровый лист по вкусу

Буженина из индейки: рецепт

Филе тщательно промойте и обсушите

Чеснок нарежьте кружочками

На филе сделайте крестообразные надрезы

В эти надрезы положите чеснок

Если вы любите больше чеснока, то смело добавляйте количество его

Выложите филе индейки в глубокую посуду, и обильно посыпьте специями, прям втирайте в мясо. Закройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник часа на два. Мясо замаринуется таким образом

Духовку включите на 200 градусов

Мясо по истечении этого времени, обмотайте кулинарной нитью и сделайте колбасу

Фольгу сверните в два слоя и выложите на нее филе колбасу, и заверните в фольгу в виде конверта. Плотно заверните!

Выложите эту красоту на противень и отправьте запекаться на тридцать минут. Потом проверьте готовность мяса и оставьте в закрытой духовке еще на полчаса

После чего нарежьте колбаску на порционные кусочки и подавайте к столу!

Буженина из индейки готова!

Вкусно и полезно!

Подавать со свежими овощами! Отличный вариант угощения и на какое – либо торжество! На здоровье.