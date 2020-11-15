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Буженина из индейки: очень вкусное и нежное мясо

Буженина из индейки – мясо получается невероятно нежным. Оно буквально тает во рту. Обязательно запекайте в фольге. Так сохранятся все соки.

Буженина из индейки: ингредиенты

Буженина из индейки

  1. 2 (два) зубчика – чеснока
  2. 1 (один) кг – филе индейки
  3. перец и соль по вкусу
  4. сухие специи и лавровый лист по вкусу

Буженина из индейки: рецепт

Буженина из индейки

  • Филе тщательно промойте и обсушите
  • Чеснок нарежьте кружочками
  • На филе сделайте крестообразные надрезы
  • В эти надрезы положите чеснок
  • Если вы любите больше чеснока, то смело добавляйте количество его
  • Выложите филе индейки в глубокую посуду, и обильно посыпьте специями, прям втирайте в мясо. Закройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник часа на два. Мясо замаринуется таким образом
  • Духовку включите на 200 градусов
  • Мясо по истечении этого времени, обмотайте кулинарной нитью и сделайте колбасу
  • Фольгу сверните в два слоя и выложите на нее филе колбасу, и заверните в фольгу в виде конверта. Плотно заверните!
  • Выложите эту красоту на противень и отправьте запекаться на тридцать минут. Потом проверьте готовность мяса и оставьте в закрытой духовке еще на полчаса
  • После чего нарежьте колбаску на порционные кусочки и подавайте к столу!

Буженина из индейки готова!

Буженина из индейки

Вкусно и полезно!

Подавать со свежими овощами! Отличный вариант угощения и на какое – либо торжество! На здоровье.

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