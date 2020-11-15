Буженина из индейки: очень вкусное и нежное мясо

Буженина из индейки – мясо получается невероятно нежным. Оно буквально тает во рту. Обязательно запекайте в фольге. Так сохранятся все соки.
Буженина из индейки: ингредиенты
- 2 (два) зубчика – чеснока
- 1 (один) кг – филе индейки
- перец и соль по вкусу
- сухие специи и лавровый лист по вкусу
Буженина из индейки: рецепт
- Филе тщательно промойте и обсушите
- Чеснок нарежьте кружочками
- На филе сделайте крестообразные надрезы
- В эти надрезы положите чеснок
- Если вы любите больше чеснока, то смело добавляйте количество его
- Выложите филе индейки в глубокую посуду, и обильно посыпьте специями, прям втирайте в мясо. Закройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник часа на два. Мясо замаринуется таким образом
- Духовку включите на 200 градусов
- Мясо по истечении этого времени, обмотайте кулинарной нитью и сделайте колбасу
- Фольгу сверните в два слоя и выложите на нее филе колбасу, и заверните в фольгу в виде конверта. Плотно заверните!
- Выложите эту красоту на противень и отправьте запекаться на тридцать минут. Потом проверьте готовность мяса и оставьте в закрытой духовке еще на полчаса
- После чего нарежьте колбаску на порционные кусочки и подавайте к столу!
Буженина из индейки готова!
Вкусно и полезно!Подавать со свежими овощами! Отличный вариант угощения и на какое – либо торжество! На здоровье.
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