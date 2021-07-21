Печенье Роза из творожного теста. Готовится очень легко

Печенье Роза из творожного теста получается очень нежной и лёгкой. Такая выпечка идеально подойдёт к утреннему чаю.
Печенье Роза из творожного теста: ингредиенты
- Маргарин — 100 гр. (сто грамм)
- Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яичный желток — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сода — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
- Ванилин — 1 гр. (один грамм)
- Соль — одна щепотка
Способ приготовления:
- Сначала смешайте творог с маргарином, сахаром, солью, ванилином и яичными желтками. Разомните вилкой до однородности.
- Постепенно добавляйте просеянную с содой муку и замесите мягкое тесто.
- 3 или 4 кружочка аккуратно сложите внахлест и аккуратно сверните в рулетик.
- Рулетик разрежьте посередине на две части.
- Сделайте две розочки и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте при 180 градусах в течение 20 минут до образования румяного цвета.
- Сверху посыпьте сахарной пудрой
Печенье Роза из творожного теста — самые вкусные и полезные.
Приятного аппетита!
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