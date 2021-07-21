Печенье Роза из творожного теста. Готовится очень легко

Печенье Роза из творожного теста получается очень нежной и лёгкой. Такая выпечка идеально подойдёт к утреннему чаю.

Печенье Роза из творожного теста: ингредиенты

Печенье Роза из творожного теста

  1. Маргарин — 100 гр. (сто грамм)
  2. Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яичный желток — 2 шт. (две штуки)
  4. Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
  5. Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  6. Сода — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
  7. Ванилин — 1 гр. (один грамм)
  8. Соль — одна щепотка

Способ приготовления:

Печенье Роза из творожного теста. Готовится очень легко 3

  • Сначала смешайте творог с маргарином, сахаром, солью, ванилином и яичными желтками. Разомните вилкой до однородности.
  • Постепенно добавляйте просеянную с содой муку и замесите мягкое тесто.
  • 3 или 4 кружочка аккуратно сложите внахлест и аккуратно сверните в рулетик.
  • Рулетик разрежьте посередине на две части.
  • Сделайте две розочки и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте при 180 градусах в течение 20 минут до образования румяного цвета.
  • Сверху посыпьте сахарной пудрой

Печенье Роза из творожного теста — самые вкусные и полезные.

Печенье Роза из творожного теста. Готовится очень легко 4

Приятного аппетита!

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