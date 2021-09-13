Скатерть-Самобранка

5 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Маринованные яйца. Добавляют в салат или едят как закуску

Маринованные яйца прекрасная закуска, которую добавляют в салат или едят как готовую закуску.

Маринованные яйца: ингредиенты

Маринованные яйца

  1. Холодная вода — 750 мл. (семьсот пятьдесят миллилитров)
  2. Сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
  3. Вареные вкрутую яйца — 6 шт. (шесть штук)
  4. Соль — 20 гр. (двадцать грамм)
  5. Чеснок — 5 з. (пять зубчиков)
  6. Перец чёрный молотый — 7 г. (семь горошин)
  7. Перец душистый — 5 г. (пять горошин)
  8. Уксус 9% — 100 мл. (сто миллилитров)
  9. Гвоздика — 3 шт. (три штуки)
  10. Свекла сырая — 1 шт. (одна штука)
  11. Репчатый лук — 1 г. (одна головка)
  12. Лавровый лист — 3 л. (три листика)
  13. Кориандр — одна щепотка)

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте маринад, для этого в глубокую кастрюлю налейте воду из-под крана, всыпьте сахар, соль и приправы: лавровый лист, гвоздику, душистый и чёрный перец горошком и кориандр.
  • Поствьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.
  • Затем подготовьте свеклу и лук. Лук очистите и нарежьте на не очень тонкие полукольца, свеклу нарежьте на произвольные кусочки. Отправьте овощи в кипящую воду с приправами. Варите с момента закипания 15 минут.
  • По истечении 15 минут добавьте уксус, варите ещё минуты 2, после этого оставьте маринад остывать.
  • На дно 1,5 литровой банки выложите очищенный чеснок, заранее каждую дольку разрежьте пополам.
  • Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Затем их также выложите в банку. Сверху выложите все овощи из маринада и залейте маринадом.
  • Закройте плотно банку крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Когда она остынет, маринованные яйца нужно поставить в холодильник на 2 дня.

Маринованные яйца. Добавляют в салат или едят как закуску 2

Маринованные яйца: видео

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх