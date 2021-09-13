Маринованные яйца. Добавляют в салат или едят как закуску

Маринованные яйца прекрасная закуска, которую добавляют в салат или едят как готовую закуску.
Маринованные яйца: ингредиенты
- Холодная вода — 750 мл. (семьсот пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 20 гр. (двадцать грамм)
- Вареные вкрутую яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Соль — 20 гр. (двадцать грамм)
- Чеснок — 5 з. (пять зубчиков)
- Перец чёрный молотый — 7 г. (семь горошин)
- Перец душистый — 5 г. (пять горошин)
- Уксус 9% — 100 мл. (сто миллилитров)
- Гвоздика — 3 шт. (три штуки)
- Свекла сырая — 1 шт. (одна штука)
- Репчатый лук — 1 г. (одна головка)
- Лавровый лист — 3 л. (три листика)
- Кориандр — одна щепотка)
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте маринад, для этого в глубокую кастрюлю налейте воду из-под крана, всыпьте сахар, соль и приправы: лавровый лист, гвоздику, душистый и чёрный перец горошком и кориандр.
- Поствьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.
- Затем подготовьте свеклу и лук. Лук очистите и нарежьте на не очень тонкие полукольца, свеклу нарежьте на произвольные кусочки. Отправьте овощи в кипящую воду с приправами. Варите с момента закипания 15 минут.
- По истечении 15 минут добавьте уксус, варите ещё минуты 2, после этого оставьте маринад остывать.
- На дно 1,5 литровой банки выложите очищенный чеснок, заранее каждую дольку разрежьте пополам.
- Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Затем их также выложите в банку. Сверху выложите все овощи из маринада и залейте маринадом.
- Закройте плотно банку крышкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Когда она остынет, маринованные яйца нужно поставить в холодильник на 2 дня.
Маринованные яйца: видео
Приятного аппетита!
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