Кекс Медовый. Простой и вкусный десерт на каждый день

Кекс Медовый займёт у Вас немного времени, он идеально подойдёт для утреннего чаепития в кругу семьи.
Кекс Медовый: ингредиенты
- Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
- Мука пшеничная — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Молоко — 110 мл. (сто десять миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
- Орех мускатный
- Корица
- Цедра апельсина или лимона
- Мёд — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Пошаговое приготовление:
- Промажьте форму для выпечки (11х20) сливочным маслом, присыпьте мукой. Разогрейте до 170 градусов духовку.
- Просейте муку в миску, к ней добавьте мускатный орех с корицей и перемешайте.
- Сахар смешайте с цедрой и оставьте на несколько минут. Затем переложите его в сотейник, добавьте мёд и молоко. Эту массу поставьте на плиту, предварительно перемешав венчиком. нагревать нужно до тех пор, пока сахар не растворится, но доводить до кипения не нужно.
- Вбейте куриное яйцо в отдельную чашку и взбивайте две минуты. Влейте молочную смесь тонкой струйкой и перемешайте. Затем добавьте муку в два приёма.
- Переложите готовое тесто в форму для выпекания и поставьте в духовку на 50 минут.
- Готовый кекс необходимо остудить и посыпать пудрой.
Кекс Медовый можете подавать к столу.
Пеките на здоровье!
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