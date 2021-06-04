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Кабачки в хрустящей корочке. Ароматная закуска в панировочных сухарях

Кабачки в хрустящей корочке получаются невероятно ароматными и вкусными. Такое блюдо понравится любителям овощей.

Кабачки в хрустящей корочке: ингредиенты

Кабачки в хрустящей корочке

  1. Кабачки – 2 шт. (две штуки)
  2. Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Панировочные сухари – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  5. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  6. Зелень
  7. Перец
  8. Соль

Для соуса:

  1. Жирная сметана – 250 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мёд – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  3. Горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Чеснок – 3 зуб. (три зубчика)
  5. Лимонный сок – 1,5 ст. л. (полтора столовых ложки)
  6. Зелень
  7. Перец
  8. Соль

Способ приготовления:

  • Нарежьте кабачки брусочками.
  • Натрите на мелкой тёрке сыр, рубите зелень и смешайте. Добавьте сухари и перемешайте.
  • Взбейте яйцо вилкой, поперчите и посолите.
  • Обмакните брусочки кабачком в муку, после в яйцо, после в сырную панировку и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  •  Запекайте около 25 минут при температуре 180 градусов.
  • Пропустите чеснок через пресс, смешайте с соком лимона, сметаной, горчицей и мёдом. Перемешайте, поперчите и посолите по вкусу, добавьте рублёную зелень. Перебейте всё погружным блендером и вылейте соус в соусницу.

Кабачки в хрустящей корочке — самая вкусная летняя закуска.

Кабачки в хрустящей корочке. Ароматная закуска в панировочных сухарях 4

 

Приятного аппетита!

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