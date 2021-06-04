Кабачки в хрустящей корочке. Ароматная закуска в панировочных сухарях

Кабачки в хрустящей корочке получаются невероятно ароматными и вкусными. Такое блюдо понравится любителям овощей.
Кабачки в хрустящей корочке: ингредиенты
- Кабачки – 2 шт. (две штуки)
- Мука – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Панировочные сухари – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Зелень
- Перец
- Соль
Для соуса:
- Жирная сметана – 250 г. (сто пятьдесят грамм)
- Мёд – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чеснок – 3 зуб. (три зубчика)
- Лимонный сок – 1,5 ст. л. (полтора столовых ложки)
- Зелень
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачки брусочками.
- Натрите на мелкой тёрке сыр, рубите зелень и смешайте. Добавьте сухари и перемешайте.
- Взбейте яйцо вилкой, поперчите и посолите.
- Обмакните брусочки кабачком в муку, после в яйцо, после в сырную панировку и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Запекайте около 25 минут при температуре 180 градусов.
- Пропустите чеснок через пресс, смешайте с соком лимона, сметаной, горчицей и мёдом. Перемешайте, поперчите и посолите по вкусу, добавьте рублёную зелень. Перебейте всё погружным блендером и вылейте соус в соусницу.
Кабачки в хрустящей корочке — самая вкусная летняя закуска.
Приятного аппетита!
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