Так отбивные вы еще не готовили. Мясо тает во рту: нежнее рецепта не встречал

Отбивные получаются нежными и сочными, пикантными и ароматными. Главное – правильно замариновать и не скупится на специи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе;
- яйца;
- соль, перец, специи;
- мука;
- чеснок и зелень.
Процесс приготовления
Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем ломтями и хорошо отбиваем.
Чеснок берите по своему вкусу, пропустите через пресс и добавьте к мясу.
Сюда же всыпаем соль и перец, специи по своему вкусу ароматные травы и наливаем холодной воды, чтобы она покрыла мясо.
Пару яиц перебиваем в однородную массу, солим и перчим.
Отбивные обваливаем в муке, затем опускаем в яйца и выкладываем в разогретое растительное масло.
Обжариваем с двух сторон.
Подаю такие отбивные с отварным или запеченным картофелем, с острыми и ароматными соусами.
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