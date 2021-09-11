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Так отбивные вы еще не готовили. Мясо тает во рту: нежнее рецепта не встречал

Отбивные получаются нежными и сочными, пикантными и ароматными. Главное – правильно замариновать и не скупится на специи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе;
  • яйца;
  • соль, перец, специи;
  • мука;
  • чеснок и зелень.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем ломтями и хорошо отбиваем.

Чеснок берите по своему вкусу, пропустите через пресс и добавьте к мясу.

Сюда же всыпаем соль и перец, специи по своему вкусу ароматные травы и наливаем холодной воды, чтобы она покрыла мясо.

Так отбивные вы еще не готовили. Мясо тает во рту: нежнее рецепта не встречал

Пару яиц перебиваем в однородную массу, солим и перчим.

Отбивные обваливаем в муке, затем опускаем в яйца и выкладываем в разогретое растительное масло.

Так отбивные вы еще не готовили. Мясо тает во рту: нежнее рецепта не встречал

Обжариваем с двух сторон.

Так отбивные вы еще не готовили. Мясо тает во рту: нежнее рецепта не встречал

Подаю такие отбивные с отварным или запеченным картофелем, с острыми и ароматными соусами.

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