Сплошное удовольствие и польза. Пирог со сливами на основе овсянки: невозможно оторваться

Если вы предпочитаете правильное питание, которое помогает сохранять здоровье, этот рецепт вам точно понравится. Пирог из овсяных хлопьев и слив, получается вкусным и мягким, начинку можно делать разную по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сливы, 400 г;

лимонная цедра, 1 ч.л;

сахар коричневый или обычный, 1 ст.л;

крахмал кукурузный, 1 ст.л.

Для приготовления теста необходимо:

овсяные хлопья 8 ст.л;

мука цельнозерновая, 5 ст.л;

масло сливочное, 100 г;

сахар коричневый или обычный, 2.5 ст.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Сливы лучше взять плотные, не переспевшие.

Удаляем косточки и режем дольками, смешиваем с цедрой лимона и сахаром, крахмалом.

Совет: если нет коричневого сахара и кукурузного крахмала, заменяйте простым сахаром и картофельным крахмалом.

Овсяные хлопья смешиваем с мукой и сахаром, щепоткой солью и разрыхлителем, ванилином по вкусу и желанию.

В сухую массу вводим размягченное сливочное масло и вымешиваем массу до однородности. Масло можно заменить натуральным йогуртом или растительным маслом, желтком.

Форму для выпекания накрываем пергаментом.

Выкладываем часть теста на дно формы, уплотняем, но не сильно.

Выкладываем сливы и посыпаем оставшимся тестом.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут, но смотрите по своей духовке.

Остужаем несколько минут в форме, потом ее убираем и остужаем полностью.

По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой. Пирог получается румяным, мягким, очень нежным, с ярким, сливовым ароматом.

Сливы можно заменить дольками яблок, а после выпекания, посыпать пирог корицей с пудрой.