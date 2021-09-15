Сплошное удовольствие и польза. Пирог со сливами на основе овсянки: невозможно оторваться

Если вы предпочитаете правильное питание, которое помогает сохранять здоровье, этот рецепт вам точно понравится. Пирог из овсяных хлопьев и слив, получается вкусным и мягким, начинку можно делать разную по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сливы, 400 г;
- лимонная цедра, 1 ч.л;
- сахар коричневый или обычный, 1 ст.л;
- крахмал кукурузный, 1 ст.л.
Для приготовления теста необходимо:
- овсяные хлопья 8 ст.л;
- мука цельнозерновая, 5 ст.л;
- масло сливочное, 100 г;
- сахар коричневый или обычный, 2.5 ст.л;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Сливы лучше взять плотные, не переспевшие.
Удаляем косточки и режем дольками, смешиваем с цедрой лимона и сахаром, крахмалом.
Совет: если нет коричневого сахара и кукурузного крахмала, заменяйте простым сахаром и картофельным крахмалом.
Овсяные хлопья смешиваем с мукой и сахаром, щепоткой солью и разрыхлителем, ванилином по вкусу и желанию.
В сухую массу вводим размягченное сливочное масло и вымешиваем массу до однородности. Масло можно заменить натуральным йогуртом или растительным маслом, желтком.
Форму для выпекания накрываем пергаментом.
Выкладываем часть теста на дно формы, уплотняем, но не сильно.
Выкладываем сливы и посыпаем оставшимся тестом.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 35 минут, но смотрите по своей духовке.
Остужаем несколько минут в форме, потом ее убираем и остужаем полностью.
По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой. Пирог получается румяным, мягким, очень нежным, с ярким, сливовым ароматом.
Сливы можно заменить дольками яблок, а после выпекания, посыпать пирог корицей с пудрой.
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